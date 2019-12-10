【逃犯條例】理大周三起逐步重開校園　下學期授課日過年後才開始

反修例風波下，香港理工大學早前發生激烈警民衝突，理大上月發生圍困事件後，校方向學生發信，指下學期將如期在2020年1月13日開始，但首兩周將預留作第一學期考試之用；而第二學期的正式上課日，由明年2月3日開始。 理工大學校董會今日（10日）下午開會，商談有關校園重開事宜，理大學生校董李傲然會後會見傳媒，直言短期內重開理大比較困難，校方將分階段重開不同區域，明日將會重開Y Core李兆基樓及Z core理工大學第8期。

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理大教務處昨日（10日）以電郵通知全體學生，指第二學期將如期於明年1月13日開始，但首兩周會預留作第一學期考試之用；而第二學期正式授課日會延至2月3日（年初十）開始。

先重開Y及Z Core 教職員入內需簽「風險書」

而理大今日下午再召開會議，向校董會簡介理大的最新情況。學生校董李傲然會後向傳媒表示，理大將分階段重開不同區域，而明日將有限度開放，重開YCore李兆基樓及Z core理工大學第8期，欲入校的教職員需簽署證明書，確保得悉校園內有一定風險後，才能進入指定校園範圍。現時學生事務及支援服務轉移至宿舍、西九龍及紅磡灣校園。



至於理大環評報告，李傲然指報告仍未完成，料本月尾才有結果，而相關損失仍在點算中。據知，會上校方並無詳細討論校園復修費用或討論支付責任誰屬，但李傲然認為是次社會事件由政府引起，故政府應承擔復修理大的費用。