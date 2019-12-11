政府批出將軍澳海水化淡廠工程合約　本月動工　料2023年投入運作

水務署今日（11日）公布，經過招標程序後，將軍澳擬建海水化淡廠第一階段的設計、建造及運作合約已批出，將由Acciona Agua SA、怡和機器有限公司和中國建築工程（香港）有限公司組成的「AJC聯營」負責，合約總值約90億元。署方指出，建造工程將在本月展開，預計2023年投入運作。

政府將斥資91億元建將軍澳海水化淡廠，料日後可供應本港一成用水。（水務署圖片）

每日食水產量達13.5萬立方米

水務署說，合約總值約90億元，海水化淡廠的設計和建造工程將在本月展開，預計2023年投入運作。屆時每日食水產量可達13.5萬立方米。合約運作期為10年，並可按照合約條文延長5年。

發言人說，海水化淡廠將為香港提供不受氣候變化影響的策略性水資源，海水化淡廠將採用逆滲透技術，而該技術在早前的先導研究中已證實可生產符合《香港食水標準》的食水。

將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造工程，估計所需費用逾90億元。（水務署提供）

公司營運多國海水化淡廠

署方說，「AJC聯營」的主要參與者是西班牙海水化淡承建商Acciona Agua SA，該公司設計、建造和營運多國的海水化淡廠，包括西班牙、澳洲和中東地區。