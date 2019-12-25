日偏食Boxing Day中午上演　用菲林看恐致盲　專家教自製投影法

古時被指為「天狗食日」的日偏食將於12月26日Boxing Day（拆禮物日），下午12時17分至3時22分上演，從香港看太陽，當日最多將有46%直徑受月球阻擋，但是否抬頭就可觀賞這個天文現象？ 有天文專家提醒「看太陽是最危險的天文活動，嚴重時可致盲！」即使是坊間廣泛流傳的方法，如用燻黑的玻璃、徹底曝光的菲林、一盆墨水或佩戴太陽眼鏡，由於太陽光未能減弱至十萬分之一，刺眼的陽光、無形的紫外線及紅外線可破壞眼內的感光細胞、灼傷眼球內組織，導致樂極生悲！ 若市民不想錯失今次天文奇觀，除了親身到香港太空館使用天文望遠鏡，還可使用太陽濾光片，或發揮創意製作針孔投影盒，透過投影觀察太陽的變化。

▼過去幾次香港看到的日食▼

本港上一次出現日偏食已是2016年，市民可在今年拆禮物日再次觀賞該天文奇觀，但有何注意事項？坊間流傳不少看日食的方法，例如使用燻黑的玻璃、徹底曝光的菲林、光碟磁片等；即使是90年代的教育電視，亦教人在太陽下放一盆墨水，從水中的太陽倒影可清楚觀賞日食。早年在新疆出現日全食時，從內地報章拍攝民眾觀賞百態可見，有長者只是握上拳頭，從指隙中窺看太陽；亦有人只放一張膠片在眼前，或用蠟燭熏黑玻璃、高舉太陽眼鏡等，以口耳相傳的方法觀賞。

▼觀看日食錯誤示範▼

天文專家：把太陽減光至十萬分之一才適合觀賞

可觀自然教育中心暨天文館的天文統籌老師許浩強解釋，上述方法難以做到安全觀測，直觀投射倒影仍感刺眼，無法減光至10萬分之一；即使重疊多張菲林底片看似明顯減光，亦非最安全方法。

許浩強說，即使是柔和光線的日落，直觀太陽仍難避免紅外線及紫外線對眼球的傷害；若抬頭觀賞日食過程，容易出現殘影，是視網膜受損的征兆。由於紫外線會縮短眼球外部組織的壽命及導致白內障；可見光會破壞眼內的感光細胞，減低甚至完全摧毀它們的感光能力；而紅外線會灼傷眼球內的組織，嚴重時更會形成細小的盲區，許浩強提醒後遺症未必即時出現，故必須做好保護。

▼專家教路：睇日食三大方法▼

1. 太陽濾光眼鏡或濾光片 中心免費派

許浩強表示，一塊合格的濾光片可將太陽減光至十萬分之一，可直接觀看太陽，中心已從美國訂購數千塊免費派發，但提醒切勿連續使用觀看太陽超過三分鐘；若發現有漏光或燈光邊緣有暈開情況則不要使用。由於透過濾光片只能看見一個小圓點，他說若市民把濾光片放在相機鏡頭前，再把圓點放大，擔心鏡頭位置一旦有偏差，陽光直射有機會弄壞相機，甚至刺傷眼睛，故用肉眼配合濾光片觀賞最理想。

把太陽濾光片朝向太陽方向，可透過肉眼觀賞日偏食情況。（余俊亮攝）

2. 針孔投影法

用一個長方形紙盒，在盒子頂部中央開一個約兩厘米寬的孔；把錫紙貼在正方孔上，用針在錫紙中央刺一個小孔；在投影盒底部貼上白紙作為屏幕；在盒子其中一個側面開一個長方孔，作觀測太陽投影之用，開口不用太大，保持光暗對比，能清楚看見底部屏幕即可。

影像大小約等於投影距離的0.009倍，即不足百分之一。許浩強認為上述方法適用於親子活動，發揮創意。

3.專業級天文望遠鏡

許浩強表示，利用口徑達50公分的專業級天文望遠鏡，配合遮光罩，在天氣許可下，可看見「白雪雪、好乾淨」的太陽，有關影像當日會在網上直播，連同香港天文台、香港太空館、保良局顏寶鈴書院及香港聖公會太陽館‧度假營聯合進行。他重申，「用望遠鏡睇太陽，陽光聚焦一點，就如用放大鏡燒自己眼睛一樣」，呼籲市民勿亂用普通望遠鏡觀賞。

明年6.21本港日偏食近九成

12月26日拆禮物日將出現一次日環食，但由於月球距離地球較遠，不能完全把太陽遮蔽，只有身處本影投射區的人在最大掩蝕的階段才能看見日環食（如新加坡、印尼），位於半影區的觀賞者只能看見日偏食（如香港）。若當日天公造美，大部分面向南至西南方而沒有障礙物的地點均是觀賞是次日食的最佳位置。

許浩強說，最令港人期待的應是明年6月21日的日偏食，當日日食的食分達0.89，則月亮遮蓋近九成、只剩下峨眉月大小的太陽；如要在本港再遇上更大食分的日食要多等50年至2070年。

至於本港會否有機會看見日全食？他笑說未來900年應不會出現，最接近本港的一次要待2030年到中國新疆觀賞，並憶述指日全食奇觀十分震撼，在風和日麗下突然在數分鐘內日變夜，氣溫亦下降，雀鳥以為是黑夜紛紛現身，形容是人生不能錯過的天文現象。

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