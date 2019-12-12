政府申22億撥款　明年開始洪水橋新發展區前期工程　料2024年入伙

政府陸續推展多個新發展區工程，發展局向立法會遞交文件，就洪水橋／廈村新發展區申請撥款。 發展局合共就第一期及第二期發展工程申請約22.42億元，當中包括平整約17公頃的土地，用作供房協興建安置屋邨及發展多層樓宇安置棕地作業者。是次申請的撥款中亦包括就第二期發展涉及251公頃土地，作詳細設計及相關研究。

洪水橋新發展區將於明年開始前期工程。（資料圖片）

根據發展局向立法會提交的文件，洪水橋／廈村新發展區的第一期發展工程所需費用為16.32億元，當中包括約2.79億元用作前期工程及13.51億作第一階段工程所用。第一期發展工程涉及約17公頃土地，當中需要收回12公頃的私人土地、14公頃的政府土地，並清理29名業務經營者及6名住戶。

第一期發展工程涉16億元 包括建安置屋邨

第一期發展工程將包括平整用地，用作供房協興建安置屋邨，涉及約1300伙單位，讓首批居民能於2024年入住，及確保於同年展開第二期發展清拆行動時，能有足夠單位安置受影響住戶。工程亦包括平整土地供興建安置棕地作業者的多層樓宇，預料於2023年完成，而多層樓宇則可於2027年落成。整個第一期發展工程料於2020年開始，至2025年完成。

洪水橋新發展區擬將公私營房屋比例增至七三比。（資料圖片）

公私營房屋比例研增至七三比

至於第二期發展工程的詳細設計及相關研究涉及約6.12億元，就制訂新發展區土地用途進行檢討，包括檢討整體的公私營房屋比例由現在51：49提升至70：30的可行性，及修改已規劃的基礎設施，配合新的房屋比例分布。此外，研究亦包括探討天水圍河道沿岸的城市和綠色設計、在天影路原址附近重置道路的可能性等。

發展局估計受第一期發展影響的合資格土地業權人、業務經營者17和寮屋佔用人發放的補償及特惠津貼，所需的費用約為21億8,100萬元。