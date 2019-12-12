【逃犯條例】港鐵至少10度應警方要求調整服務　警：會要求配合

反修例風波持續逾半年，港鐵多次捲入示威衝突中受破壞，不時需提早關站或安排列車「飛站」。翻查示威浪潮以來，截至10月1日的港鐵車務安排，港鐵至少10次表示「因應警方要求」，而需要關站或「飛站」。在10月之後，港鐵則接連多日表示「與相關政府部門進行風險後」，而提早暫停列車服務，直到本月初方恢復正常收車時間。 警察公共關係科回覆表示，為確保公共秩序和安全，警方就各項大型公眾活動均會作風險評估，並因應情況採取適當的人群管理措施，包括要求港鐵在車務安排上作配合。警方又指，港鐵亦會自行評估，再安排車務。

港鐵經常在大型群眾活動中提早大規模封站，示威者對此大感不滿。 （資料圖片／張浩維攝）

港鐵於遊行示威期間，曾多次關閉車站，翻查資料，截至10月1日，當中有10次是港鐵公布時表明是應警方要求而關站，例如6月12日晚上8時半關閉金鐘站、7月21日於晚上11時55分關閉元朗站。

在10月之後，港鐵的說法有變，尤其10月4日的反《禁蒙面法》示威中，多個港鐵站受破壞，10月5日全日的重鐵服務暫停，之後港鐵接連多日都未能回復正常服務，並指「與相關政府部門進行風險後」，為了騰空更多時間修服車站，服務會提結束，當中多日於晚上10時、11時就「收車」。直至12月1日，除了大學站，其他重鐵站方恢復正常服務。

上月底立法會鐵路事宜小組的一份文件，透露港鐵於公眾活動期間的車務安排原則，當中提到港鐵在與政府相關部門，包括運房局、運輸署及警方等溝通後，會在安全的大前提下，臨時關閉部分車站出入口或整個車站。文件提到，在一些突發或緊急情況，港鐵甚在未事先通知下，而在短時間內調整服務。

對於警方不時要求港鐵關站，立法會鐵路事宜小組成員林卓廷認為，港鐵自從被《人民日報》「點名」批評協助示威者後，其決策已經明顯不止因應車務狀態，而是受制於警方。他又表示，即使港鐵按警方要求，在列車「飛站」不停站後，再安排特別列車接載該站市民離開，但仍然影響大量市民，使部分人無法於該站下車回家。

林卓廷認為，港鐵自從被《人民日報》「點名」批評協助示威者後，其決策已受制於警方。（資料圖片）

對於7月21日，警方於晚上11時55分方要求港鐵關閉元朗站，林卓廷認為警方決策有大問題，因為在關站後，白衣人再拉開鐵閘追打市民。他續指，警方應該派員到站內駐守，防止再有白衣人施襲。

工聯會屬下的鐵路工會聯合會主席林偉強表示，如警方有要求，港鐵服務的確需要調整，但安排是否合理，則要視乎各個事例的背後原因，難以評論。他認為，無論港鐵抑或警方的安排，相信背後的動機都是確保乘客及員工安全，「有唔安全，開車都無用」。

林偉強（左二）表示，相信車務安排是為了安全。（資料圖片）

警察公共關係科回覆表示，為確保公共秩序和安全，警方就各項大型公眾活動均會作風險評估，並因應情況採取適當的人群管理措施，包括要求港鐵在車務安排上作配合。警方續指，港鐵亦會自行評估，再安排車務。