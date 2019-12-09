【逃犯條例】旺角站出口裝金屬板閘加強保安　港鐵：將向政府申請

反修例示威持續六個月仍未平息，港鐵成為示威者狙擊目標，超過九成車站設施遭破壞，旺角站是其中一個重創車站。《香港01》記者日前在港鐵旺角站A出口，發現增設了兩塊巨型的金屬板閘。港鐵回覆查詢時指，工程人員於站內加設金屬板閘，以加強車站關閉後保安，有關設施將向相關政府部門申請。 對於加裝金屬板閘會否涉違反《消防條例》及《建築物條例》，《香港01》已向消防處及屋宇署查詢，尚待回覆。

反修例運動自6月起爆發，多個港鐵車站設施被破壞，甚至有多個車站出入口被縱火。（資料圖片）

港鐵早前表示，自6月起截至12月3日為止，共有85個重鐵車站及62個輕鐵車站受破壞，當中涉及2,000部出入閘機、300塊月台玻璃幕門及70列列車等。



記者昨日（8日）發現旺角站A出站加設兩塊金屬板閘，，相信是用作保護站內設施，以阻止有人再入內大肆破壞，惟當時未見到港鐵有將金屬板閘關上。

港鐵旺角站A出口增設兩塊金屬板閘，相信是用作保護站內設施，免遭人再次破壞。（鄭翠碧攝）

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港鐵回覆查詢指，旺角站車站設施曾屢次被人攻擊，甚至在關站後，仍遭人撬開閘門入內破壞。有見及此，工程人員最近於站內加設金屬板閘，以加強車站關閉後的保安。有關設施將向相關政府部門申請。