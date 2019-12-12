玫瑰崗男生被劃傷面頰案　事主被告口供均存疑　官裁菲籍男生罪脫

就讀跑馬地玫瑰崗的一名菲律賓籍男學生，涉嫌用原子筆劃傷一名同學面頰，令其血流披面並留有疤痕，菲籍男生因而被控傷人罪，案件今(12日)在東區法院裁決，裁判官認為無論事主與被告，其證供都有不實之處，以疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立，無罪釋放。

菲律賓籍被告Aramiz Julyan Zita Delfino經審訊後被裁定傷人罪不成立。（資料圖片）

被告Aramiz Julyan Zita Delfino，18歲，被控於今年4月11日，在玫瑰崗學校的男更衣室內，非法傷害17歲姓蔡的男事主。

控方案情指，事主今年4月9日放學後前往搭巴士時遇到歲被告，被告向事主說粗口，事主不滿，並反罵被告，二人互有推撞，繼而互毆，最終不歡而散。

事發當日在小食部相遇

案發當日，兩人在校內小食部相遇，被告不諳廣東話，事主找朋友翻譯，問被告為何兩天前向他動粗，兩人繼而到更衣室再傾，事主要求被告道歉，被告不肯，二人在更衣室內爭執，期間事主感到臉頰被冰冷硬物劃過並有流血。

被告自辯時指事主在更衣室內挑起打鬥，又打他的眼及臉，他遂取出原子筆自衛，又強調無意傷害事主，亦不知道弄傷了他。

官指二人證供有矛盾及可疑之處

裁判官裁決時指，事主供稱在小食部遇見被告，惟事主的同學卻稱事主與被告見面一事其實早有計劃，質疑兩人證供互相矛盾，再者，裁判官認為，若事主只是要求被告道歉，為何要進入更衣室，認為並不合理。

但裁判官亦同時認為被告取出原子筆時，是否真的為了自衛，認為他沒有道出全部經過。但他指在庭上見到事主臉上的傷痕，對他受傷一事感到非常遺憾；惟事主未道出全部事實，即使被告也可疑，亦不能裁定他罪成。

案件編號：ESCC1527/19