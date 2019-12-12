港大校長張翔科研團隊最新發現真空可傳熱　顛覆經典物理概念

港大校長張翔一直以研究「納米隱身衣」為人所共知，校方今日（12日）公布，張翔有新的科學研究發現。張翔上任前曾於柏克萊加州大學擔任機械工程教授，當時帶領的科研團隊花5年時間實驗，終於證實熱能可在完全真空的情況下傳導，顛覆經典物理學的其中一個基本概念，研究在未來或有助減輕、縮小需要散熱的電腦電子器材。

港大校長張翔一直以研究「納米隱身衣」為人所共知，校方今日（12日）公布，張翔有新的科學研究發現，真空可以傳熱。（資料圖片）

日常生活中，人們會使用真空絕緣的保溫杯盛載茶或咖啡，以保持飲品溫度，因為按物理學原理，真空阻撓熱傳導。

不過，港大今日公布，張翔教授在柏克萊加州大學帶領的科研團隊的最新研究顯示，由於一種稱為「凱西米爾效應」的量子力學現象，令熱能可以跨越幾百納米的完全真空空間，研究結果於新一期國際權威學術期刊《自然》雜誌發表。

港大指，雖然「凱西米爾效應」在很短的距離範圍才有顯著效果，但研究已足以對計算器晶片和其他在設計上以散熱為關鍵考慮的納米級電子元件，產生深遠的影響。以研究做起點，未來可發展透過調控「量子真空」，散走積體電路中的熱量，或有助減輕縮小需要散熱的電腦電子器材。