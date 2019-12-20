【聖誕市道】現時社會氣氛低迷　酒吧東主：蘭桂坊仲慘過屋邨商場

地鐵提早收車，社會氣氛低迷，食肆生意大受影響。政府統計處最新數字顯示，9月本港食肆總收益按年跌幅進一步擴大至13.1%，更能反映社會氣氛的酒吧總收益，更按年大跌近兩成。 有蘭桂坊酒吧東主指，社會氣氛沉重，年輕人無心情約會玩樂，蘭桂坊「仲慘過屋邨商場」，已有5、6間酒吧因經營困難而結業。展望聖誕市道，酒吧東主指若再遇警察封鎖蘭桂坊入口的情況，生意將大減。

實際上，早於本港爆發示威事件之前，今年4月食肆總收益已開始錄得按年下跌。政府統計處最新數字顯示，跌幅持續擴大至9月的13.1%。當中，中式餐館更早於今年2月開始錄得每月總收益的按年下跌。不過，快餐店則逆市上揚，可見市民或許因經濟環境因素而轉至單價較低的快餐。而更直接反映社會氣氛的酒吧總收益，9月更按年大跌近18.8%。

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酒吧東主：集會曾帶旺生意

臨近聖誕，理應是餐飲消費最暢旺的時候，不過酒吧東主Jesse則指，現時蘭桂坊人流「仲慘過屋邨商場」。

Jesse表示，以往入夜後酒吧通常擠滿人，客人需要站到店外，現在卻遊人疏落，只能靠回頭客支持。他解釋，酒吧生意很受社會氣氛影響，不像餐廳，氣氛再差「市民也要食飯」。不過，遊行、示威集會不一定令人流減少，他以9月初中環愛丁堡廣場罷課集會為例，散場後人潮到達蘭桂坊，反而帶旺生意，惟至10月初政府推出禁蒙面法，社會氣氛急轉直下，平時最旺的周五晚變得異常冷清，甚至有酒吧傍晚就已落閘。

他憶述，社會氣氛在11月直插谷底，大學接連發生圍困事件，市民根本無心情飲酒，連平日的主要客源中環白領，都因地鐵早收，而要早早趕回家。這段時間Jesse的酒吧生意少近半，更連月蝕錢。他亦觀察到，蘭桂坊一帶已有5、6間酒吧因經營困難而結業。

酒吧東主Jesse解釋，酒吧很受社會氣氛影響，不像一般餐廳，氣氛再差也有生意。﹙陳嘉慧攝﹚

展望聖誕 酒吧東主指處境被動

節日對酒吧來說相當重要，生意額會較平時多好幾倍。問及聖誕市道將會如何，Jesse指，區議會選舉過後，社會環境回暖，市民臉上始展露笑容，惟他認為自己處境十分被動，若再發生類似萬聖節時蘭桂坊入口遭封鎖的情況，整晚都不會有生意，再多的宣傳都是徒然。

政府早前推出中小企紓困措施，Jesse坦言，派錢其實幫助不大，「幫到今個月，幫唔到下個月。」怎樣的政策才最有效？他直言是設立獨立調查委員會，認為只有這樣做，社會氣氛才能從根本上回復正常，年輕人才會有心情約會、玩樂，而非無時無刻想着抗爭。Jesse還說，如果情況持續，明年初或要將酒吧改作餐廳。