【冬季流感】15間公院爆棚　明愛醫院內科佔用率入冬首達130%

本港氣溫又凍又暖，到醫院求診的人次創入冬新高。醫院管理局數據顯示，昨天（12日）有5,859人次到急症室求診，當中有1120人更需轉入內科病房，打破今年入冬紀錄。 昨天午夜時公院內科病床佔用率平均達112%，其中明愛醫院的佔用率繼續上升，昨天升至130%踞首。而伊利沙伯醫院及博愛醫院的佔用率亦超過120%，非常爆滿。

昨天（12日）有5,859人次到急症室求診，當中有1120人更需轉入內科病房，打破今年入冬紀錄。（資料圖片）

醫管局公布昨日的公立醫院服務使用數據，全日有5859急症室首次求診人次，較前一日（11日）的5926微跌67人次。其中經急症室轉入內科的人次達1120人次，破了今年入冬紀錄。

公院內科病床佔用率繼續爆滿，整體佔用率達112%，全港15間公院病床爆滿，打破今年入冬的紀錄，其中明愛醫院的佔用率高踞不下，昨天更上升至130%。而博愛醫院以123%緊隨其後，伊利沙伯醫院則以122%排名第三。

兒科病房方面，整體佔用率為73%，當中屯門醫院兒科病床佔用率達100%，屬全港最高。

在今天（13日）下午4時，北區醫院及威爾斯親王醫院的急症室需輪候超過6小時，而聯合醫院、律敦治醫院和屯門醫院也需等待超過5小時，比其他醫院長。

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