【冬季流感】昨逾6000人到急症室求診　3公院內科佔用率超過120%

天氣開始回暖，但仍有不少人身體不適而到公立醫院求醫。醫院管理局數據顯示，昨天（9日）有6,145人次到急症室求診，是今年冬季流感季節以來首次破6000，當中有1058人更需轉入內科病房。 而昨天午夜時公院內科病床佔用率平均達110%，亦再次打破今年冬季流感的紀錄，其中明愛醫院的佔用率繼續上升，昨天升至126%，而伊利沙伯醫院及博愛醫院的佔用率亦超過120%，非常爆滿。

公立醫院病床短缺，病房不時出現加床的情況。 （資料圖片）

醫管局公布昨日的公立醫院服務使用數據，全日有6145急症室首次求診人次，較前一日（8日）的5160大增985人次，也是今年冬季流感季節以來首次破6000人次。其中經急症室轉入內科的人次達1058人次，也破了紀錄。

公院內科病床佔用率繼續爆滿，整體佔用率達110%，再次打破今年冬季流感的紀錄，其中明愛醫院的佔用率高踞不下，昨天更上升至126%，而伊利沙伯醫院就以123%排名第二，緊隨其後的是博愛醫院，亦有121%。

兒科病房方面，整體佔用率為74%，而聯合醫院兒科病床佔用率達100%，是全港最高。

在今天早上10時30分，伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院的急症室需輪候超過8小時。

在今天早上10時30分，伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院的急症室需輪候超過8小時，而聯合醫院和將軍澳醫院也需等待超過6小時。

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