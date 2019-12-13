中環AIA歐陸嘉年華開幕　因應情況特殊加強保安　料100萬人次入場

友邦歐陸嘉年華2019/20昨日（12日）開幕，而在反修例風波下，嘉年華今年的保安措施相對嚴格，包括在入口增加安全檢查。主辦方表示，今年情況特殊，會更注重場地安全，同時不擔心旅客人數會受局勢影響而減少。 有到場遊客指入口安檢迅速，安排合理。而有遊客李先生則第一次和初戀女友到場，他在攤位遊戲中「一擊即中」贏得公仔，他笑指贏得遊戲在於「觀察到時機」，而脫離單身則是「好複雜的問題」，「牽涉天時地利人和」。

今日(13日)是友邦歐陸嘉年華的第二日，場內遊客仍較少，多個攤位遊戲前未見有人。主辦方發言人指，不擔心今年遊客人數會減少，今年嘉年華開放日子包括聖誕、新年等節日，有信心能吸引遊客到場，以往平均每年可吸引約100萬人次入場，估計今年遊客數量相若。主辦方亦指，往年均會關注保安措施和機動遊戲的安全，而今年情況特殊，會更注重場地安全，閉路電視數量及保安人手均有增加，惟未有透露增加數量。

主辦方亦指，今年美食區亦會減少使用飲管等塑膠產品，而嘉年華亦會在場內設回收箱回收遊客留下的玩偶禮物。

李先生攜初戀女友到場 安檢「快手」 安排合理

李先生和女友第一次到場，他直言通常一班朋友或情侶才會來嘉年華，而今年認識到初戀女友，故到場遊玩。李先生玩了一次攤位遊戲便贏得一隻大公仔，他笑言贏得遊戲的關鍵在於「觀察到時機」，而脫離單身則是「好複雜的問題」，「牽涉天時地利人和」。李先生指，今年有多個大型活動取消，舉辦嘉年華是「難得」，他亦指入口安檢「好快手」， 安排亦合理。

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預計入場花費500元 期待贏公仔

吳先生今日和女友到場，他玩了一次攤位遊戲便贏得一隻半身高的白熊公仔，他預計會在場內花費500元，並期待再贏得公仔。吳先生指，留意到今年保安人手有所增加，惟未有感到不便。而黃先生今日帶同3歲的孩子入場，他指一般樂園均有安全檢查，故不覺得麻煩。

新增兩項機動遊戲 多款美食較場外貴

今年嘉年華將開放至明年2月16日，開放時間為早上11時至晚上11時。現時場內已有30個機動遊戲及多個攤位遊戲，而歐陸雜技團Unbelievable亦會為觀眾獻上表演。

今年將新增機動遊戲「鬼屋列車」，而Starflyer亦將重返嘉年華，惟兩項遊戲今日未有開放。場內亦新增Jump Zone，玩家可一邊跳彈床，一邊避開旋轉中的障礙物。另外，一系列電影角色的毛公仔亦將首次亮相，包括Marvel超級英雄系列角色如「死侍」、「鐵甲奇俠」、「美國隊長」等。

而在飲食方面，場內有多種港式美食包括魚蛋、山竹牛肉球、糯米雞，而泰式小食則有沙嗲雞串、青咖喱飯等，而麥樂雞、珍珠奶茶、薯條等亦有供應。惟場內食物則較場外貴，如一杯黑糖珍珠奶茶需40元，三串沙嗲雞串則需50元。