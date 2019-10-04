【逃犯條例】AIA有員工疑因政治言論被炒　公司﹕不評論紀律事宜

《逃犯條例》修訂引發的風波持續，繼國泰航空（0293）多名員工疑因發表政治言論被解僱後，最新保險公司友邦保險（1299，AIA）亦出現疑似事件。有任職AIA的保險代理向《香港01》記者透露，今日早上該區主管透過WhatsApp群組向員工發內部信息，指由於有同事在社交媒體Facebook發表有關最近政治事件的言論，遭公司立即終止其合約，信息並提醒員工「所有各人行為自負」。據了解，該名被終止合約的員工任職保險代理。

《香港01》記者就事件向AIA查詢，發言人表示，公司知悉最近有社交媒體公開發佈了一名警務人員的個人資料，經調查後，確認相關人士在社交媒體上所發放的資料並非來自任何AIA系統，亦沒有岀現洩露數據私隱的情况。公司重申不論資料來源，若不當地在社交媒體上發放任何第三方的個人資料，即違反公司政策，將立即對此等違規行為進行紀律處分。

公司表示，他們已針對此事件採取了適當的行動，惟不會公開評論相關紀律事宜。

內部指引稱公司會不時監察社群媒體以保障利益

據悉，AIA早於9月11日內部發放的使用社群媒體平台注意事項指引，表示近日留意到，營業團隊不恰當運用這些平台的情況呈上升趨勢，並提醒員工以公司財務策劃顧問的身分發表言論時，要抱持誠實、準確及相互尊重的態度，不發佈任何騷擾、恐嚇性的言論/資訊或使用冒犯無禮的語言；要有憑有據地發言，並請小心討論可能帶有煽動性的話題。

該指引最後表明，為確保業務操守的專業指標，公司會不時監察不同社群媒體，以保障財務策劃顧問及公司的利益。所有違反社群媒體相關規定的行徑，一經查明屬實，公司將對有關財務策劃顧問作出懲處。

與此同時，內部指引亦涉及員工的工作操守，包括提醒同事須張貼正確信息及運用最佳判斷、切勿於社群媒體向任何境外人士招攬生意、切勿於社群媒體平台與任何人士發生爭拗、切勿自行解說、評論於公司網頁所複製的內容等等。