港人港珠澳大橋稱遭公安拘捕後失蹤　金巴：昨全部班次均被檢查

一名本港男子昨午（13日）乘坐俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士前往澳門，其子今日（14日）向本港傳媒表示，父親在電話留言說，於內地水域的大橋東人工島、由內地公安所增設的檢查站被拘捕，父親之後下落不明，澳門稱沒有其父入境紀錄，於是報警求助。 金巴回覆《香港01》查詢指，公司是從公安局公告獲知檢查站安排，昨天金巴從香港口岸發出前往澳門口岸的全部班次，均要接受檢查，但不清楚是否有旅客被帶走，亦無法查證相關人士是否搭乘金巴，建議其家人向珠海相關部門查詢。 《香港01》向保安局、警務處及政制及內地事局查詢，暫未有回覆。

澳門20周年，下周將舉辦慶回歸活動，珠海市公安局曾發通告，稱本月10日至22日在大橋東人工島設立安全檢查站。（資料圖片）

國家主席習近平下周三（18日）至五（20日）將到澳門出席回歸20周年活動，廣東及澳門加強保安。珠海市公安局本周二（10日）起至22日，在大嶼山以西的內地水域港珠澳大橋東人工島，設立安全檢查站，對所有途經大橋前往珠海及澳門方向的車輛及人員進行安全檢查。

金巴：不清楚是否有旅客被帶走

俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士回覆《香港0》查詢指，不清楚是否有旅客被帶走，以及上述所稱一名男子下落不明之事，亦無法查證相關人士是否搭乘金巴，建議向珠海相關部門查詢。

失蹤男子的兒子接受《有線新聞》訪問時說，父親在人工島遭扣查後失去聯絡，最後一個留言稱自己被捕。該男子今日曾到澳門報案，惟當局指沒有陳父出入境紀錄；事主亦有到青衣警署報案，惟署方人員稱在境外事件，建議向公安報案。