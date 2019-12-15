陳肇始指社會事件影響精神健康　醫管局精神專線每月增逾千個案　

反修例風波持續逾半年，食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）發表網誌表示，關注社會事件對市民精神健康帶來的影響，呼籲市民如情緒低落的情況持續，便應盡快尋求專業人士的協助。陳肇始續言，已透過不同渠道及方法，包括推出精神健康資訊網站、到學校提供健康及精神健康教育，以及設24小時精神健康專線等。 陳肇始透露，熱線的使用人次在近月有上升趨勢，由今年年初的每月2000多個個案，增加至近3個月的超過3000個。惟她指醫管局精神科服務現時未有個案大幅增加的跡象，會適時增撥資源及人手。

陳肇始表示，在過去數個月一直關注社會事件對市民精神健康帶來的影響，又謂市民的精神健康狀況難免有所起落，建議市民發現情緒低落的情況持續，便應盡快尋求專業人士的協助。（資料圖片）

陳肇始表示，在過去數個月一直關注社會事件對市民精神健康帶來的影響，又謂市民的精神健康狀況難免有所起落，建議市民發現情緒低落的情況持續，便應盡快尋求專業人士的協助。她舉例，衞生署自今年7月起推出了「精神健康資訊站」的網站，為公眾提供一站式資訊，包括有關心理健康和應付精神困擾的資料，亦有不同資源網站的連結，讓有需要人士尋求協助。

陳：適時向醫管局增撥資源

另外，醫管局亦設有一條24小時運作的精神健康專線，專線由精神科護士接聽，為精神病患者、照顧者、相關持份者及市民大眾就精神健康事宜提供即時專業意見。陳肇始透露熱線的使用人次在近月有上升趨勢，由今年年初的每月2000多個個案，增加至近3個月的超過3000個。惟醫管局精神科服務現時未有個案大幅增加的跡象，局方會繼續監察情況，並適時增撥資源及人手，以應對可能出現的新需求。

醫管局亦一條24小時運作的精神健康專線，熱線的使用人次由今年年初的每月2000多個個案，增加至近3個月的超過3000個。（資料圖片）

就青少年的情緒健康，衞生署學生健康服務到校提供健康教育及推廣時，加入精神健康元素，例如如何處理情緒低落的問題、衝突處理等。當學生到學生健康服務中心接受年度健康檢查時，醫護人員亦會向他們及其家長講解有關精神健康的資訊，並會向有需要的同學提供協助。

除衞生署及醫管局之外，不少專業團體和非政府組織都推出精神健康支援計劃，當中包括香港精神科醫學院亦於今年8月推出，為近期的社會情況而設的「Care4ALL 香港精神 同舟共行計劃」，合資格的市民可以免費接受最多8次的精神科醫生診症服務。計劃初步為期一年，截至今年12月10日，香港精神科醫學院共接獲169宗個案查詢，當中70人符合資格，並正接受或將接受有關服務。

另外，由香港小童群益會、香港明愛和香港青年協會共同營運的「Open 噏24 小時青少年情緒支援網上平台」，亦為11至35歲年青人提供了網上輔導平台，透過社交媒體和不同訊息工具，與年青人溝通，協助處理來自學業、家庭、朋輩相處、工作等引致的情緒困擾。

陳肇始呼籲市民如情緒低落的情況持續，便應盡快尋求專業人士的協助。（資料圖片）

陳肇始表示，經歷過去數個月的社會事件，香港的整體社會氣氛和經濟情況等都與往年不同，衷心希望在聖誕節期間會有些相對和平的日子，令大家可以藉佳節與家人、摯愛和朋友見面相聚，暫時放下不同意見，享受親情和友情的歡愉。大家亦可趁假期放鬆心情、多休息、多運動、到郊外走走，度過一個身心健康的快樂聖誕。