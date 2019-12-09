瑪麗精神病復康中心支援病友就業20載　康復者：令我覺得自己有用

精神病復元者重投社區、求職或遇上阻滯，能助他們進入職場前先來小試煉不失是良方。瑪麗醫院精神科及職業治療部21年前成立病友組織，以會所形式服務重型精神病患者，提供精神復康服務，包括心理輔導、小組活動及就業支援等，一步一步協助他們克服病患，以至重投職場。多年來他們招收了524名「會員」，當中主要是港島西醫院聯網的病人。 精神分裂症及抑鬱症復元者Ocean說，該組織介紹他多份工作，與職員相處亦讓他明白自身能力及不足，互相扶持。抑鬱症復元者Crystal更認為「令我覺得自己有用，人生有返目標同滿足感。」

瑪麗醫院職業治療部部門經理趙佑慧稱，瑪麗於1998年成立名為「卓越之友」的病友組織，會所的特別之處在於治療者及服務使用者之間的關係，「我哋會以職員同會員稱呼，兩者肩並肩工作，唔會有高低之分。」她又說，會員之間常會互相扶持，關係親密如家人。



康復者之一的Ocean說，他在2004年因腳部受傷、遭受公司不公平對待，引致患精神分裂症及抑鬱症，當時自卑得不敢直視他人的眼睛。留院治療期間，他透過會員介紹加入「卓越之友」，形容職員「好似我嘅大哥哥、大姐姐，教我好多技能，好關心我。」Ocean又分享，他曾經在會所「想做咩就做咩」，擅自拿取並組裝電腦，被職員要求一個月內不准回到會所活動，令他深深反思自己性格上的不足，「要學習唔好影響到其他人。」

病唔係好可怕，反而係鍛鍊自己嘅過程，當中有苦有樂

「卓越之友」曾介紹Ocean到多間機構工作，譬如派轉單、辦公室助理。他在2005年嘗試獨立就業，找到了特遣保安員的工作。Ocean分享道，他曾因工作到過各個展覽場合，包括世貿、食品展，珠寶展等，讓他有機會面對人群及協助有需要的市民。「做保安之後變得有耐性，肯聽人講嘢，EQ都高咗。」Ocean現於一間財務集團擔任郵務助理，因老闆滿意他的表現，由合約工轉為長工。「十幾年嘅患病經歷令我明白，病唔係好可怕，反而係一個鍛鍊自己嘅過程，當中有苦有樂。」



復元者：參加職業治療令我重拾人生意義

「卓越之友」每日提供職業治療，工作崗位可細分為行政部、文書部、環保小賣部和膳食部，會員可按自身能力及興趣參加。

原本從事飲食業的Crystal，在2010年因工傷導致下半身癱瘓，完全失去自理能力，「日日淨係諗可以點樣殺死自己」，後確診患抑鬱症。她經醫生轉介加入卓越之友，期間學習了中文打字和電腦文書工作。「嗰陣每日準時返會所工作（職業治療），令我覺得自己有用，人生有返目標同滿足感。」



每次完成剪紙、輕粘土等作品都會好有成功感

2015年，Crystal成為瑪麗醫院的首名朋輩工作員，與其他會員一起做手工，以及分享自身的復元經歷。她說做手工有助她集中精神和紓緩情緒，更重要的是，在她下半身失去活動能力之際，能用雙手為她重建自信。「唔可以自我標籤為精神病患者就覺得自己咩都做唔到。我每次完成剪紙、輕粘土等作品都會好有成功感！」Crystal現在已能重新走路，她感激卓越之友的職員和會員伴她越過人生低谷。

瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡說，現時社會對精神病治療的要求漸漸提升。（李恩慈攝）

卓越之友提供多種就業支援 現有17個僱主合作伙伴

瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡說，現時社會對精神病治療的要求漸漸提升，「唔再係有病先醫，而係要早期介入，有少少癥兆就要檢查。到治療後，病人嘅生活素質、社會功能都要有進步。」



卓越之友為會員提供一系列的就業支援，包括過渡就業、輔助就業、獨立就業，共有17個僱主合作伙伴。過渡就業指會所介紹會員到合作伙伴機構從事初級職位，合約為期9個月；輔助就業指會所與合作伙伴洽談，「剪裁」崗位至符合會員的能力，合約不設期限；獨立就業則指會員自行尋找工作崗位。