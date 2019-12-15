【逃犯條例】香港郵政改郵票設計　圍棋「黑衣」兒童變「啡衣」

香港郵政早前公佈2020年郵品發行表及簡介，其中明年4月21日將發行一套6枚的「兒童郵票 ── 棋樂無窮」，並以象棋、鬥獸棋、飛行棋、國際象棋、波子棋及圍棋的對奕樂趣為主題。不過，當中以圍棋做主題的郵票中，近日被發現設計改變，原版本上數名分別身穿黑色及白色衣服的小孩，改成身穿啡色和啡黃色衣服，事件不但引起網民熱烈討論，更令人質疑是因應近月反修例運動的「自我審查」。 香港郵政表示，10月份公布的設計圖片屬預覽，僅供參考之用，修改純屬設計上的優化，令整個系列更能呈現兒童郵票的活潑主題。

將於明年4月21日發行的「兒童郵票 ── 棋樂無窮」，由吳貴誠設計，其設計概念是希望表達棋藝能夠訓練人集中和專注，變化多端的棋局能引發思考想像，棋盤上的勝負得失更能激發應付逆境的能力，讓孩子學懂應對學業及生活上各種挑戰。

香港郵政10月公布的樣本，右下角圍棋的設計，原來由數名身穿黑色衣服的小孩，圍繞一名身穿白色衣服及褲子的小孩。（香港郵政署網頁截圖）

兒童衣着顏色設計反映棋子顏色

6枚以棋類活動做主題的郵票，郵票中都有小孩身穿與所屬棋類相關顏色的衣服，並在各棋類的棋盤上嬉戲。例如象棋郵票中的小孩，分別身穿綠色裙子和紅色褲子，與象棋的棋子同色；飛行棋郵票中的3名小孩，亦分別身穿與棋子一樣顏色，包括紅色、藍色和綠色的衣服；國際象棋的3名小孩則分別穿上與棋子相同的深灰色和白色衣服。

至於備受爭議的圍棋郵票設計中，則由數名原來身穿黑色衣服的小孩，圍繞一名身穿白色衣服及褲子的小孩；改為數名身穿啡色衣服的小孩，圍繞一名身穿白色衣服及黃色褲子的小孩。

香港郵政上周五（13日）給會員通訊，右下角的圍棋設計，小朋友被「更衣」。（香港郵政署網頁截圖）

香港郵政：原設計僅供參考

香港郵政回覆《香港01》查詢，表示10月份公布2020年發行的各套特別郵票的圖片預覽，僅供參考之用，各郵票主題、設計或其他細節在發行日前亦會不時有所更改。署方又稱，是次「兒童郵票－－棋樂無窮」5元郵票的修改，純屬設計上的優化，目的為配合本套郵品其餘五枚郵票上鮮明奪目的顏色，令整個系列更能呈現兒童郵票的活潑主題。

圍棋網民：不能一眼看出圍棋黑白精粹

今次轉換顏色，隨即引來網民熱烈討論，其中香港圍棋文化學會的Facebook專頁中，有網民就認為將衣服轉色，「失去原圖既意義，政府這動作未免多此一舉」，亦有人批評「改顏色後很混亂，不能一眼看出圍棋的黑白精粹」。