香港郵政將設「欠資郵件交付通知書」　並附投遞信件相片「追數」

過去三年，本港欠資郵件約有150萬件，針對欠郵資問題，香港郵政將於本月16日起推出新措施，香港郵政會向寄件人或收件人寄出「欠資郵件交付通知書」，通知書內會包含欠資郵件的正、背面相片，並貼有欠資標籤，讓寄件或收件人可知悉是什麼郵件欠郵資，而市民可透過電子付款繳交所欠費用。 寄出「欠資通知書」的費將由香港郵政承擔，香港郵政總經理（郵件處理）劉志鋒坦言，未有預計郵政署額外支出的費用，笑說是「蝕住做」，希望寄件人可順利寄出郵件；而隨着新措拖推出，原有的橙色「領取欠資郵件通知卡」將完成其「歷史任務」。

香港郵政總經理（郵件處理）劉志鋒表示，新措施發出的「欠資郵件交付通知書」信件，內附欠資郵件的正、背面相片。（李慧妍攝）

截至今年10月，本港過去三年的欠資郵件約有150萬件，因而被銷毀的郵件更達32萬件。而自2016年4月起，郵政署已不再上門派遞郵資不足的郵件，改為在收件人地址擺放「領取欠資郵件通知卡」，收件人須到指定郵政局，領取郵件及交付所欠費用。

然而，不少收件人反映，因通知卡上未有寄件人及郵件資料，卻要將不足的費用轉嫁至收件人身上，做法不公平。郵政署公布，本月推出新措施「優化處理欠資郵件的安排」，取代原有的「領取欠資郵件通知卡」做法。

郵政職員將欠資郵資的正、背面掃描成圖片，方便寄件或收件人收到通知書信件時，可預先知悉是什麼郵件欠郵資。（李慧妍攝）

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新通知書付郵件相片 收件人可自行決定是否領取欠資郵件

劉志鋒表示，新措施下，若欠資郵件附上回郵地址，郵政署將去信寄件人要求繳付所欠費用；若沒有回郵地址，才會向收件人發出繳付通知書。而通知書將加入欠資郵件的正、背面相片，並貼有欠資標籤，讓寄件人或收件人預先知悉時什麼郵件欠郵資，自行決定繳付所欠郵資及前往郵局領取。

署方又新增電子付款方式，市民可在網上透過電子付款繳交費用；郵件於通知書發出日起14個工作天內，若仍未被領取，則會退回寄件人或作無法派遞處理。而市民只可到九龍灣中央郵件中心領取郵件及繳付欠資費用。

以今年首10個月計算 香港郵政將額外支出約60萬元

對於署方將負責通知書的郵資費用，即基本郵費2元，以今年首10個月有約30萬件欠資郵件，署方則需額外繳付約60萬元。劉志鋒笑說，是「蝕住做」，未有預料額外支出，希望可幫助寄件人順利寄出郵件。他又指，一般郵資不足的郵件，涉及稅務局、運輸署及房屋署、房委會等部門。