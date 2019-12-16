籌組獨立檢討委員會羅致光：有人初步答應　惟年內埋班機會不高

反修例風波持續，港府終提出成立獨立檢討委員會，檢視社會衝突成因，負責籌組工作的勞福局局長羅致光今(16日)於港台《千禧年代》提到，有人選已初步答應願加入委員會，但他相信今年內公佈委員會名單機會不高。外間質疑委員會缺乏法定傳召權，難要求警方合作，他則強調，港府會檢視監警會報告，警方亦將全力配合監警會，他又不點名揶揄指，「反而係有些人不肯合作」。

羅致光提到，已有人選初步答應加入獨立檢討委員會。(資料圖片)

被問到如何緩解社會局勢及獨立檢討委員會進度，他承認，社會上較少人提及獨立檢討委員會，但回顧過去大半年，社會不安源自修訂《逃犯條例》的近因，亦涉及待處理的社會宏觀深層次問題，至於調查個別事件則屬另一範疇，不能相提並論。他認為，獨立檢討委員會是從管治角度，審視未來管治方向，效果如同漸進眼鏡般，「有時要睇遠，有時要近」。

羅致光將負責籌組委員會工作，他指，將會動員學者及智庫，聚焦分析前因後果，亦有人選已初步答應，不過，他預料獨立檢討委員會於今年內成功「埋班」機會不高。

不少人關注獨立檢討委員會是否擁有傳召法定權力，他直指，暫無此考慮，過去亦無此做法，他又提到，政府信任度不高，倘直接進行此工作，效果會低。

警民關係是調查範圍之內，被問到缺乏傳召權力，會否難要求警方合作，最終淪為口水會？他則強調，政府肯定會檢視監警會報告，以其理解，警方將全力配合監警會，他又不點名揶揄指，「反而有些人不肯合作」。港府早前委托國際專家加入監警會，協助審視警方行動，不過監警會五人國際專家日前（11日）發表聲明，認為監警會缺乏足夠權力完成調查，已決定請辭。

社福界展開罷工 羅致光：應避免影響提供服務

社福界預告一連三天展開罷工，表達對反修例訴求，羅致光回應指，表達個人意願是港人自由，惟大前提是表達政見時避免影響服務提供。政府可有兩手準備？他表明，90%社福服務由非政府機構提供，他將與機構管理層保持溝通，提醒他們令服務達標，「如果不能達牌照要求，可能有少少問題」。被問到會否有任何後果，他則未置可否，但表明相信社工會把持專業操守。