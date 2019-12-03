【民間記者會】斥林鄭月娥設「獨立檢討委員會」混淆視聽

反修例示威者一要求成立獨立調查委員會追究警方使用武力，網民組成的「民間記者會」今日（3日）批評特首林鄭月娥倡設「獨立檢討委員會」方案，企圖混淆視聽，要求應由本地及海外獨立專家組成法定、有調查及懲處權力的「獨立調查委員會」。 民間記者會重申，香港發生的追求民主運動，是與英國於2011年發生的托定咸（Tottenham）區暴亂不一樣；「檢討委員會」並未能針對香港的狀況，加上「警暴」問題源於警隊及政制問題上，故成立「獨立調查委員會」必須由非警隊及現任政府有關的人士所組，且有一定比例的外國專家，人權組織及專業人士參與。

12月3日，民間記者會。（麥凱茵攝）

認為區選投票率七成 是選民不滿「制度暴力」

民間記者會今日首次談及區議會選舉。出席的網民表示，結果反映市民爭取「五大訴求」的決定，強調今次選舉投票率高達七成並非政府所指「市民相信香港的選舉制度」，而是市民不願放棄自己的選票，表達對「制度暴力」的不滿。他們強調，香港一日無真普選，港人上街抗爭的畫面只會不斷上演。

新任警務處處長鄧炳強早前指獨立調查委員會是針對警方，做法並不公義，而「暴徒所使用的暴力遠遠大過我們（警方）」，他們重申，警方擁有的真槍實彈，但警方在7.21元朗白衣人事件並無出現，至上周有婆婆受到不對等的暴力對待，但卻沒有一個有效的機制去監察制衡警方，故鄧炳強的說法是「錯誤」，也不成立。

12月3日，民間記者會。（麥凱茵攝）

民間記者會表示，希望新當選的區議員可以保持熱情，帶動地區政治，如永續連儂牆等。他們指出，區選的成功並非如政府所指「市民有得揀」，應該落在制度外的抗爭，因為始終香港仍然未有真普選，無論是區議或是立法會選舉，大家的選擇也受限。

特首林鄭月娥12月3日見記者，指香港市民的自由受到基本法保障。（張浩維攝）

民間記者會表明雖然美國已簽署《香港及民主人權法案》，但不認為政府態度有改善，希望市民下周日（8日）會出來遊行表達意見。他們指過去無論有沒有不反對通知書，亦會出現打壓，故對能否獲批不反對通知書感覺不大。