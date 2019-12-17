48%獲配公屋個案輪候逾6年　房委會：部份人曾改揀選地區或資料

香港公屋輪候時間長，一般家庭最新平均輪候時間為5.4年。不過，房委會資助房屋小組的一份文件顯示，在2018年7月至2019年6月期間，一共有約8,800宗申請，輪候多於6年方獲編配公屋，佔整體約48%。文件解釋，輪候逾6年的個案中，有61%曾更改住戶資料；71%更改所選地區，因此輪候時間較長。 另外，有7,100宗個案輪候逾6年後，仍未獲配公屋，佔輪候3年以上，而又未獲配屋個案的11%。

約8,800宗個案輪候6年或以上後方獲配公屋，佔總數48%（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會的議事備忘錄透露，在2018年7月至2019年6月期間，一共有2.05萬宗申請獲安置入住公屋，當中約8,800宗輪候6年或以上，佔總數48%；輪候5至6年則有6000宗，佔33%。

文件分析為何需輪候逾6年的主因，結果顯示，當中71%申請曾更改所選地區；61%曾更改住戶資料；17%申請者提出獲房委會接納的理由，拒絕接受所編配的單位等。

另外，文件曾提到輪候3年或以上，但又未獲配屋的數據，總數達6.46萬宗，其中約7,600名申請者，即約11%，已輪候6年或以上；22%輪候5年以上，但不多於6年。

文件分析輪候逾6年的主因，結果顯示，若干比率的個案，涉及一些有機會影響輪候時間的情況，包括60%更改住戶資料；9%涉及取消時段和基於社會或健康理由，而指定編配地點。