單親媽媽居無定所抑鬱成病　苦候9年才上樓：無住過渡屋早已尋死

香港住屋問題嚴重，過渡性房屋不單能為基屋「有瓦遮頭」，更能改變生命的軌跡。 單親媽媽陳女士輪候公屋約9年，期間一直居無定所，曾睡過樓梯底及劏房，亦曾只能在體育館洗澡如廁，生活苦不堪言。獨自照顧兩名兒子的她，最後患上抑鬱症，更曾現自殺念頭。 陳女士後來入住樂善堂過渡性房屋，兩年後成功「上樓」。她說，若從無入住過渡屋，可能早已了斷生命，「我諗我會死咗……因為你無其他希望，無其他路可揀。」

單親媽媽陳女士過去居無定所，曾與兩名兒子四處租樓，惟環境惡劣。（黃舒慧攝）

陳女士多年來一直為住屋頻撲，從未有安穩的日子。她說，過去九年搬家約5至6次，除了劏房外，曾入住過無廁所、成年人要彎腰才能內進的樓梯底「單位」。又曾因平租而到深圳居住，每天中港兩地來回接送兒子上學，她期間曾回娘家生活，但11人蝸居約300呎單位，兒子就連自己的床鋪也沒有。

由於預算有限，後來陳女士與另一家庭合租單位，惟空間不多兩家人常爭執，雙方孩子更曾打架。雖然兩家人生活在同一屋簷下，但最終形同陌路人。為免衝突，陳女士及兒子只敢去體育館洗澡及玩樂，「有一次出街唔記得帶鎖匙……叫佢地開門都唔肯，打電話又唔聽。」

陳女士終於成功入住公屋單位，200多呎單位月租2700元。（黃舒慧攝） 嚴重抑鬱 寧住凶宅亦要「上樓」 陳女士說，她們輪候公屋約九年，過去曾多次申請特快公屋編配計劃，就算入住凶宅亦不介意，惟每次都被人「搶先一步」。 她表示，當時住屋環境惡劣，自覺找不到出路，後來更有嚴重抑鬱症，一度打算尋死，「點解香港咁大，無一個可以比我休息嘅地方？我只怪自己，點解做人媽媽，但連地方都比唔到佢哋？」

住過渡屋兩年後成功上樓

後來她得到樂善堂的協助，成功入住過渡屋「樂屋」，不單有自己的廚廁，更與鄰居相處融洽。苦候多年，陳女士終於苦盡甘來，在今年四月成功「上樓」，「成個人唔同咗……我以後終於可以點瞓都得，唔使被人逼，唔使怕到期又要搵屋。」

她坦言，入住過渡性房屋的兩年，猶如救了她一命，「（若無入住過渡屋）我諗我會死咗……因為你無其他希望，無其他路可揀。」她說，現今社會仍有不少人的居住環境水深火熱，政府應協助興建更多過渡屋。