港安醫院男護士認6度入病房　向臥床女病人摸胸舔乳　判囚8個月

荃灣港安醫院已婚男護士今年5月涉於凌晨六次潛入病房，曾摸及舔一名女病人胸部。女病人期間曾經醒來，惟無力反抗，早上起床後向院方投訴。男護士今（10日）承認兩項非禮罪，辯方求情時透露，被告案發前一個月發現同樣任職護士的妻子與男客戶外遇。他形容被告一直循規蹈矩、勤奮工作、盡心顧家，出於婚姻問題及經濟壓力才會犯案。裁判官認案情嚴重，任何說法也非開脫的理由，判入獄8個月。

被告尹柏光在西九龍法院承認非禮臥床女病人，判囚8個月。(資料圖片)

被告已婚有一女

被告尹柏光（34歲，護士）被控於本年5月13日兩度在荃灣港安醫院某病房非禮女子X。

辯方求情時交代被告背景，指他2010年取得護理學學士學位，同年在瑪麗醫院任職時，認識現時的妻子。兩人5年後結婚，現育有一名4歲的女兒。

曾哭問妻為何有外遇

辯方其後呈上多封求情信及醫療報告。被告的妻子在信中讚賞被告善良、有責任感，盡心照顧女兒之餘，又會把薪金交給她管理。惟她不善理財，曾把供樓的錢將近花光，被告因而額外做兼職賺錢。她後來認為被告只專注工作和照顧女兒，心中沒有自己，故此「覺得有啲悶」。

她續透露，今年一月因工作與男客人多了交往，3月尾發展成婚外情。被告翌月看到短訊發現她出軌，曾哭問為何她會外遇。

自稱不了解為何非禮

辯方強調被告沒有想過以此作「擋箭牌」，指他一早打算認罪，亦料到要坐監。他為了保護妻子，直至上次應訊的前一日才告知辯方有此信件。被告對案發經過記憶模糊，至今仍不解自己為何非禮。

辯方承認嚴重違反誠信

醫療報告指被告的壓力來於家庭經濟及妻子外遇，或因壓抑情緒，而影響決定力及處理問題的能力。醫生認為被告沒有特別的癖好，但有心理障礙，即類近輕微的抑鬱症。辯方稱被告嚴重違反誠信，但希望法庭會索取社會服務令量刑。

裁判官梁少玲判刑時指，被告的做法令人難以理解，破壞護士與病人的關係，任何說法也非開脫的理由。她指社會服務令並不足以反映案件有多嚴重，最終判以即時監禁8個月。

女病人醒來見被告捏胸

案情指，當晚房中只有事主一位病人，院方對她處方流感藥物。她凌晨3時左右醒來，見上衣及胸圍被揭高，雙胸遭被告揑2至3秒。她因太疲倦而再陷入昏睡，其後再見到被告抓其左胸並舔乳數秒。虛弱的事主早上7時醒來後，見胸罩及口罩移位，向院方投訴。病房外的閉路電視顯示被告曾6次獨自入房，其DNA亦有留在事主的胸部上。被告警誡下保持緘默。

案件編號：WKCC3867/2019