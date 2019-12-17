智庫研究：東江水價格高致水務署長年虧損　倡發展再造水

本港現時有80%食水來自東江水，惟費用昂貴。智庫思匯政策研究所今日（17日）發表報告指，本港對東江水依賴只會日益增加。然而根據現行供水協議，無論本港實際使用多少水，仍需繳付全額費用，故購買東江水成本較條文訂明的還要高，更令署方長年虧損。 研究所又指，水務署計劃推出海水化淡、再造水及回收雨水等方法增加水資源，然而當中只有海水化淡可供飲用。研究所認為署方計劃不夠進取，建議須發展替代水源減低對東江水依賴，藉此控制成本，並重新審視採用海水化淡作為後備水源的必要條件。

智庫思匯政策研究所今日（17日）發表報告，建議須發展替代水源減低對東江水依賴。（黃金棋攝）

思匯政策研究所進行「可持續水務系統 – 邁向多元化的水源」的研究報告，從水資源對氣候的抗禦力、可持續性、技術可行性及公眾接受程度的方面，評估本地集水、東江水、海水化淡及再造水等水資源。

在本地集水方面，報告指每年本港約30%食水來自天雨，但水塘之間缺乏有效的排洪隧道，每當遇上大雨，水塘便會滿溢。根據水務署資料，在2009年至2014年間，水塘每年平均流失1,980萬立方米原水。研究所高級顧問陳琦認為，本地集水雖成本低，但抗禦氣候變化的能力亦低，而擴充水塘亦不太可行。

香港食水八成依賴東江水，圖為東江東莞段。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

在東江水方面，現時協議採用「統包總額」模式，即確保本港每年最多得8.2億立方米供水。然而過去10年本港平均每年用6.4億立方米東江水，僅2011年達到上限，惟無論本港實際用水量是多少，仍需繳付全額費用，過去10年成本便倍增至47.6億港元。

東江水龐大費用更令水務署長年處於虧損狀態，每年依靠立法會撥款補貼。陳琦認為，東江水源亦受天氣因素影響，故本港須發展替代水源減低對東江水的依賴。

政府將斥資91億元建將軍澳海水化淡廠，料日後可供應本港一成用水。（水務署圖片）

近年水務署發展海水化淡，報告指說海水化淡在天旱時期能提供可靠水源，但需要投放很多能源，電力是目前生產和輸送淡水所需電力的6至8倍，對環境可能造成破壞，甚或加劇碳排放的問題。

研究所資深學人李煜紹表示，現時東江水供水協議將於2020年到期，他建議港府可考慮與廣東省部門重新談判協議的性質，減低東江水每年保證輸港上限，穩定東江水價格。 他又指，水務署現時計劃只將2.5%的循環再造水作非飲用用途，規模不大，建議應設立更進取的願景，訂立以20%再造水作非飲用用途，包括淡水沖廁、建築工業及政府部門用水。李又稱，水務署及渠務署之間應建立更緊密的協作。