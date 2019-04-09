港府今年斥48億購東江水逐年遞增　2020年前完成「統包總額」檢討

港府由2006年起，簽訂協議每年購買8.2億立方米的東江水。據水務署最新的資料顯示，東江水價格由2014年起按年上升，今年購買東江水的費用為48.07億，平均每立方米水價5.9元，按年微升0.3%。 當局指會在磋商下一個供水協議前，即2020年完成就「統包總額」的檢討工作，但無計劃發表中期報告。

港府由2006年起，簽訂協議每年買8.2億立方米的東江水。（資料圖片）

本港食水來源來自雨水及東江水，2018年食水用水量為10.13億立方米，較去年9.8億立方略高。

水務署的資料顯示，買東江水的開支由2014年約39億元，上升至2018年約47.9億元，今年的開支更升至48.07億元。

拒提供內地城市東江水價 惟發展局未有提供深圳、東莞等城市使用東江水的的水價。當局指由於廣東城市須為供水基建提供土地和保護水源等，故將兩地支付水價直接比較的做法並不適切。



與此同時，本港水塘過去2年均流走大量食水，水塘溢流量由2016年的2,850萬立方米，急升至今年的4,440萬立方米。



水務署解釋，由於中小型水塘所收集的雨水過多，導致流出水塘，所涉及的開支非常低；輸入的東江水則未有溢流。渠務署正推展水塘間轉運隧道計劃，計劃將九龍水塘群收集到的地面徑流，轉運至下城門水塘，減少溢流量。

至於香港境內東江水管的維修及保養支出，過去5年的財政年度維持1,290萬至2,750萬元，2018/19年度為2,130萬元，與去年略低約12%。



過去不少立法會議員提出要以「按量收費」，取代現時「統包總額」的模式，發展局於2017年與廣東省成立工作小組檢討，當局稱小組至今已舉行4次會議，預計檢討工作會2020年再簽訂協議前完成，但現屆段無計劃發表中期報告。