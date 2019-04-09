港府今年斥48億購東江水逐年遞增　2020年前完成「統包總額」檢討

港府由2006年起，簽訂協議每年購買8.2億立方米的東江水。據水務署最新的資料顯示，東江水價格由2014年起按年上升，今年購買東江水的費用為48.07億，平均每立方米水價5.9元，按年微升0.3%。
當局指會在磋商下一個供水協議前，即2020年完成就「統包總額」的檢討工作，但無計劃發表中期報告。
港府由2006年起，簽訂協議每年買8.2億立方米的東江水。（資料圖片）
本港食水來源來自雨水及東江水，2018年食水用水量為10.13億立方米，較去年9.8億立方略高。
水務署的資料顯示，買東江水的開支由2014年約39億元，上升至2018年約47.9億元，今年的開支更升至48.07億元。
拒提供內地城市東江水價
惟發展局未有提供深圳、東莞等城市使用東江水的的水價。當局指由於廣東城市須為供水基建提供土地和保護水源等，故將兩地支付水價直接比較的做法並不適切。
與此同時，本港水塘過去2年均流走大量食水，水塘溢流量由2016年的2,850萬立方米，急升至今年的4,440萬立方米。
水務署解釋，由於中小型水塘所收集的雨水過多，導致流出水塘，所涉及的開支非常低；輸入的東江水則未有溢流。渠務署正推展水塘間轉運隧道計劃，計劃將九龍水塘群收集到的地面徑流，轉運至下城門水塘，減少溢流量。
至於香港境內東江水管的維修及保養支出，過去5年的財政年度維持1,290萬至2,750萬元，2018/19年度為2,130萬元，與去年略低約12%。
過去不少立法會議員提出要以「按量收費」，取代現時「統包總額」的模式，發展局於2017年與廣東省成立工作小組檢討，當局稱小組至今已舉行4次會議，預計檢討工作會2020年再簽訂協議前完成，但現屆段無計劃發表中期報告。
將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造工程，估計所需費用逾90億元。（水務署提供）
海水化淡廠生產食水成本 較新加坡高
此外，本港食水水管爆裂的宗數，過去一年呈上升趨勢，由2017年的36宗，增三分之一至48宗。水務署會在重複出現水管爆裂的地點進行改善工程，2018/19年度共重置約40公里的水管。
今年展開建造工程的將軍澳海水化淡廠，預計2022年底前可啟用，最新資料顯示，化淡廠生產食水的單位成本，在扣除分配食水及客戶服務的成本後，估計每立方米為10元，比新加坡每立方米7.8元高。