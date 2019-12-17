廉署起訴設計公司東主　涉偽造報價單奪港大醫學院刊物製作權

廉政公署今日（17日）落案起訴設計公司Going Merry Design Company 的35歲東主黃名頌，控告他涉嫌就香港大學李嘉誠醫學院多項設計及印刷項目，偽造及使用另一間設計公司報價較高的虛假報價單。報價單總值逾86萬元，而他以逾70萬元獲判有關設計及印刷項目。 被告被控一共9項罪名，包括偽造及使用虛假文書。他已獲廉署准予保釋，將於本周四（19日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署今日（17日）落案起訴設計公司Going Merry Design Company 35歲的東主黃名頌，控告他涉嫌就香港大學多項設計及印刷項目，偽造及使用另一間設計公司報價較高的虛假報價單。（資料圖片）

港大李嘉誠醫學院於2017年5月至2018年6月期間進行了8項報價項目，為其4份刊物挑選設計及印刷服務供應商，該4份刊物分別是1份院慶特刊、2份紀念特刊及1份期刊。被告於案發時是Going Merry獨資東主及經營者，該公司從事設計及印刷業務。

該6項偽造控罪指，被告涉嫌於2017年5月2日至2018年1月15日期間，製造6份看來是由另一間設計公司發出，為該4份刊物提供設計及印刷服務的虛假報價單。被告涉嫌製造該等報價單，意圖由他或其他人藉使用它們而誘使港大財務及企業管理處職員接受它們為真文書，因而作出或不作某些作為，以致對該等職員或其他人不利。其餘3項控罪指被告涉嫌於2017年10月31日及2018年1月15日，使用其中3份上述虛假報價單，誘使港大財務及企業管理處職員接受它們為真文書。

廉署調查發現，該設計公司的設計及印刷報價單總值逾86萬元，而Going Merry則以逾70萬元獲判有關設計及印刷項目。

被控共9項罪名 周四上庭

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。被告被控共9項罪名，包括6項偽造，違反《刑事罪行條例》第71條；及3項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條。被告已獲廉署准予保釋，將於本周四（19日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。