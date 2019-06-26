證監會及廉政公署搜查兩間保薦人公司　拘前港交所招股審查組高層

證監會及廉政公署公布採取聯合行動，搜查兩間保薦人公司的辦事處，並拘捕前港交所招股審查組高層！

證監會及廉政公署於6月23日展開名為「寒山」的聯合行動，聯合搜查了兩個保薦人的辦公室。該兩間公司同為證監會持牌人。

證監會表示，是《證券及期貨條例》下的權力進行有關搜查。

廉署又搜尋兩上市公司及一間財經印刷公司

另外，廉署又搜查了另外多個地點，當中包括兩間上市公司及一間財經印刷公司的辦公室。

廉署在行動中拘捕了港交所（0388）上市部首次公開招股審查組一名前聯席主管及兩名與他相關的人士，懷疑他們在該兩間上市公司的上市申請審批過程中涉及貪污及公職人員行為失當。

出動20張搜查令

有消息指，該名港交所前聯席主管為楊金隆，涉及2018年上市的審批新股。《彭博》上月中引述兩名知情人士指出，據港交所內部備忘顯示，IPO審批小組聯席主管楊金隆，因家庭原因辭職。港交所當時回覆《香港01》查詢時指﹕「我們不評論個別員工事宜」。

行動中，出動了80名廉署人員及20張搜查令。共有2男1女被捕，現已獲准保釋。

港交所︰暫不評論事件

作為上述聯合行動的一部分，證監會正在對香港聯合交易所有限公司（聯交所）執行或處理上市及其他事宜的方式進行特別檢視，而該等事宜或與上述調查有關。

由於調查仍在進行當中，證監會及廉署現階段不會作出進一步評論。而港交所回覆《香港01》查詢時則表示，對事件暫時未有評論。