勞顧會就法定假公眾假劃一17日未達共識 　勞方倡調查最新情況

劃一假期在社會討論多時，勞顧會今（18日）就此作出討論，未能達成共識。勞方代表鄧家彪會後指， 最近一次有關僱員放取法定假及公眾假調查於2011年進行，距今相隔8年，相信不少數據已經過時，或未能呈現真實情況，促政府調查最新情況。

勞方代表鄧家彪（左）會後指， 促政府調查打工仔放取法定假及公眾假的最新情況。（黃詠榆攝）

勞工及福利局局長羅致光於2017年10月曾表示，現屆政府未有計劃將勞工假及銀行假劃一。近日六名勞顧會勞方委員聯署致函勞工處長陳嘉信，要求再次把劃一假期放入今日（18日）的勞顧會議程內。

委員討論近兩個半小時，勞資雙方各自陳述理據，氣氛和平，最終未有達成共識。勞方代表工聯會鄧家彪會後表示，同意近月經濟逆轉，但強調政府有責任牽頭推動政策。他稱，政府早前宣布自明年4月1日起，非公務員合約員工可享每年17天銀行假，認為所有以公帑聘請的員工包括外判工，亦應享同等假期福利。

他同時指出，最近一次針對打工仔假期的調查於2011年第二季進行，距今8年，「係咪仲係得一半打工仔享受緊十七日假期？」促政府就此進行調查，了解最新情況。

勞顧會資方代表、工業總會主席郭振華（右）認為應審慎考慮。（黃詠榆攝）

勞顧會資方代表、工業總會主席郭振華則表示，香港以服務業為主，認為應由市場作配置，而非作硬性規定。有委員提到，根據2011政府調查，若全面實行17天假期，僱主需增加承擔的成本為18億，強調須審慎考慮。

郭指，昨日發表的失業率上升至3.2%，飲食業失業率更創八年新高，「反映近日香港經濟情況影響比沙士更大」。

根據《僱傭條例》，全港所有僱員，不論服務年資，均可享有12天法定假日。至於俗稱「銀行假」的公眾假期，是按《公眾假期條例》規定，所有銀行、教育機構、公共機構及政府部門都必須遵守，除每個周日，還有17天假期。