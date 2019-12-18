【小學#Metoo】教師31年前非禮數女生囚2年　有受害人至今仍受創

西貢一小學爆出「#Metoo」事件，一名男教師被指31年前，多次藉詞叫女生走近教師桌，並伸手入她們的校服裙內，多名當時6至9歲女學生被摸大腿、臀部，甚至觸及私處。一名女事主受女運動員「#metoo」事件激發訴說經歷，之後亦聯絡得另4名事主，部份事主至今仍有不同程度的創傷。男教師早前被裁定8項非禮罪成。法官今（18日）判刑時斥責，被告利用老師的身份犯案，行為令人髮指，最終判他監禁兩年。

被告麥龍兒被裁定8項非禮罪成，被判入獄2年。(資料圖片)

經審訊後8項非禮罪成

被告麥龍兒，57歲。庭上透露被告已婚，育有兩名兒子。被告原被控9項非禮罪，指他於1988至1994年間，非禮女童X、Y、Z、A、B，事發時各人就讀約小一至小三，介乎6至9歲。而被告在事發時任教英文及體育課，他其後擢升為訓導主任，

法官早前裁定其中8項非禮罪成，而1項涉及A的非禮罪，因她未能講出事發時間，因此裁定被告該罪不成立。

多名事主仍受不同程度的影響

辯方求情時指，望法官考慮被告在案發時20多歲，剛踏入社會工作。被告已遭停薪留職，相信亦將因本案的定罪而失去職位和退休金。

法官判刑時引述事主的創傷報告，透露Y和Z均有創傷後遺症。Y有酗酒和驚恐問題，而Z則感到被老師出賣，有不安全感，對貌似被告的男士有戒心，事件亦影響她和兒子的關係。此外，X則有慢性情緒反應問題。

而事件對A和B則未有重大打擊，但A感到內疚，B不喜歡侵犯她的人，惟生活未受影響。

老師在學生心中地位崇高

法官斥責，被告利用老師的身份犯案，違反誠信，在短時間內多次侵犯當時年僅6至9歳的事主，令人髮指。法官並指出，老師在該年紀的學生心目中，地位崇高，惟被告違反家長對他的託付責任，讓人痛心。

惟法官同時指，被告重犯機會不高。而被告在案發後的30年教學生涯中，受學生愛戴和尊敬，可以說是模範老師。法官考慮被告的教學出眾，貢獻良多，因此酌量減刑，最終判刑兩年。

案件編號：DCCC 1133/2018