洋老師涉非禮幼稚園女生　事主午睡被摸大腿　同學仔拉褲腳欲制止

外籍英文老師去年7月在長沙灣一間幼稚園內，涉嫌趁兩名六歲女學生午睡之際，伸手入她們的裙和內褲內，觸摸她們的左邊大腿內側；女童事後將經過告訴其他老師，揭發事件。涉案男老師被控兩項非禮罪，今在九龍城裁判法院開始聆訊。年幼女事主稱睡覺時覺被摸，有即時叫「STOP」，亦有同學仔拉被告褲腳叫他停止。

加拿大籍被告Robert Scott Johnson在九龍城法院否認非禮兩名女童。（資料圖片）

加拿大籍被告Robert Scott Johnson，五十六歲，被控於上年七月十三日在長沙灣某幼稚園課室內，分別非禮女童X及Y。

當時有班主任當值

控方今日傳召現年七歲的女事主X 上庭作供。據女事主的錄影會面和供詞所指，案發時為X與其他同學的午睡時間，X 與其他同學在課室午睡，當時亦有兩名班主任在課室當值。

指被告伸手入短褲內

任教英語課的被告此時走進課室，並先後三次分別將左右手伸進X 的短褲內，觸碰X 的左邊大腿內側。X 稱當時感到不舒服和痕癢，要求被告「唔好再搞我」、「stop」；X 指當時亦有一位同學在旁目擊事件，試圖拉著被告褲腳並叫被告停止；被告則轉而觸摸在旁同學的小腿部位。事後，X 將事件告知班主任李老師，從而揭發事件。

怕騷擾班主任工作未即求助

辯方則向X 指出，她應該無法看見旁邊同學，有質疑她當時為何不立即向班主任求助，X 解釋她當時害怕騷擾班主任工作，故未有向老師求助。

案件今午再續。

案件編號：KCCC 2156/2018