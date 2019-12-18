教育局籲家長學生聖誕佳節放下意見　鞏固關係、整頓身心迎新年

反修例運動持續超過半年，社會氣氛仍然緊張，不同政見及立場人士常現分歧甚至衝突，更有子女反映遭政見不同的父母經濟封鎖、甚至趕出家門。 教育局教育心理學家張巧儀今日（18日）向全港家長發信，形容持續數月的社會紛爭或令同學情緒受困擾，感不安惶恐，她形容家長是子女最親近之人，關心、瞭解和支持對幫助子女面對壓力非常重要，鼓勵家長和同學在聖誕佳節放下意見，享受相處時光、鞏固關係，整頓身心迎接新一年。

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張巧儀在信中提及，教育局上周為中、小學及特殊學校校長和老師舉辦專題講座，邀請精神科專科醫生和心理學家講解如何照顧學生的情緒需要。她已把相關資料集結成兩份文件，當中包括精神健康資訊及關心子女的建議，供家長參考。

她感激校長和老師在過去數月的社會紛爭中，陪伴、關顧和支援同學，讓他們能在相對平和的校園內學習。她呼籲學校和家長協力發揮家校合作精神，以愛心引導和培育下一代，建議大家在假期中放鬆心情，多休息和多做運動，又祝家長和同學有一個充滿希望、關愛與和平的假期。

她綜合專家意見，提醒家長應密切觀察子女的日常行為和情緒表現，並與老師、學校社工和校本教育心理學家等緊密溝通，在家中應表達關心，積極聆聽，並與子女商討如何有節制地接受媒體資訊、鼓勵子女參與正向和充實活動等，以協助子女紓緩壓力和情緒；又提醒若子女的困擾持續數周，應向學校或精神健康專業人士尋求協助。