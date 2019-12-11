教育局促暫停被捕教師職務　葉建源：確保無罪推定　不能未審先判

教育局早前表示，局長已指示學校「考慮暫停」上水被捕的教師之職務。 教育局局長楊潤雄表示，局方作為教師註冊機構，會嚴肅跟進教師的投訴個人或被捕情況。 教育界立法會議員葉建源今日（11）回應事件，表示學校處理時必須小心持平。

楊潤雄稱考慮對學校及學生的影響

楊潤雄今日再次談到指示學校「考慮暫停」被捕教師職務，被問到是否未審先判，他認為做法主要是考慮對學校及學生的影響。

葉建源在立法會回應，表示現時濫捕、濫告情況非常嚴重，不能單憑被捕或告上法庭這一點，就判決某人是否做錯，或決斷教師是否適合教學工作。

葉建源表示，處理被捕教師時要確保無罪推定的法律原則，未判決之前不能指該人有罪。（資料圖片）

他指出，學校管理層在考慮教師被捕個案時，必須小心、持平，並確保教師得到程序公義，即包括無罪推定、有申辯機會、有尋求工會及法律意見的權利，以及有上訴權利等。

葉建源：未有判決前不應指該人有罪

葉建源表示，在處理考慮暫停職務時，一般會採取無罪推定的方式，在未有判決前不應指該人有罪。該被捕教師仍在法律程序，不能單憑被捕就判定是否適合繼續任教。而現時教育局要求暫停教師職務的做法屬於未審先判，會令學校有巨大且不必要的壓力，使學校學以持平處理事件。

批政府轉移視線 不追究警方濫用武力

葉建源又指，政府、建制派將政治事件的矛頭轉移到教師身上，以轉移社會視線，但這做法是火上加油。政府和建制派包庇警方濫用武力、不作追究，但同時投訴及調查教師在社交媒體的言論，正正揭示了社會的不公義。