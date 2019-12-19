中金再生兩女高層　涉向聯交所虛報財務資料　被裁定串謀詐騙罪成

現已遭除牌的中金再生涉申請上市時，提供虛假的財務資料，以「左手交右手」的方法，誇大公司的業績，以獲取在主板上市。前主席秦志威的妻子及一名公司高層，否認1項串謀詐騙罪受審。9名陪審團昨退庭商議後，今(19日)裁定兩名被告罪成。法官把求情押後至明年1月20日，期間為她們索取背景報告，兩名被告需還押看管。

次被告蔡玲玲案發時為公司經理。(李慧娜攝)

秦錦威仍被通緝

兩名被告：黎煥賢(48歲)和蔡玲玲(52歲)，黎為秦志威的妻子，案發時亦是中金再生的董事兼股東，而蔡於案發時是公司經理。陪審團以7比2裁定首被告黎煥賢罪成，而次被告蔡玲玲則被一致裁定罪成。

據悉，中金再生前主席秦志威於2013年被捕，但之後未有到警署報到，現時仍被警方通緝。出入境紀錄顯示，他於2016年初離港，前住內地。

向聯交所虛報資料並在主板上市

控罪指，兩名被告於2008年6月2日至翌年6月22日期間，串謀秦志威及其他人，詐騙聯交所即不誠實地提交中國金屬再生資源（控股）有限公司（下稱：中金再生）的虛假財務業績及資料，誘使聯交所接受該些資料為真確，並批准中金在聯交所主板上市。

上市後被揭造假帳3年後停牌

控方案情指，中金再生於2008年6月2日向聯交所提出上市申請，而公司在翌年6月22日正式上市。但公司於2013年涉造假帳被停牌，3年後被除牌。

中金再生被發現向聯交所提交的財務報表中，誇大了公司的業績。中金再生透過旗下的中環鋼鐵，虛構與3間供應商，以及兩名客戶的交易。

涉及金額42億

控方指，客戶購貨而向中環鋼鐵支付貨款，而中環鋼鐵再向供應商付款，惟款項最終會流回客戶手中，涉款達42億港元，而相關文件中有秦氏夫婦的簽署。控方指，款項實際存入與供應商相似名字的影子公司，而次被告涉參與註冊影子公司。

案件編號：HCCC66/2018