楊潤雄致函學校　嚴肅跟進投訴教師個案　嚴重或考慮取消註冊

反修例運動持續半年，教育局收到過百宗針對教師的投訴。教育局局長楊潤雄今日（19日）向全港中小學發信表示，會根據《教育條例》嚴肅跟進每宗涉及教師專業操守的個案，不論是失德或是違法行為，若情節嚴重，局方會考慮取消有關教師的註冊。楊又重申，學校是學習的園地，而不是政治角力的場所，學生不應在校內舉行或參加宣示政治立場的活動，包括罷課、唱歌、喊口號、拉人鏈等活動。

教育局局長楊潤雄今日（19日）向全港中小學發信表示，會根據《教育條例》嚴肅跟進每宗涉及教師專業操守的個案，不論是失德或是違法行為，若情節嚴重，教育局會考慮取消有關教師的註冊。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（19日）向全港中小學發信表示，反修例運動自六月以來，激進行為愈趨激烈，目前學校仍處於「危險邊緣」，呼籲各人要同心協心，果斷地採取行動，不可姑息任何不當的行為。局方又指任何默許、認同或鼓吹暴力及違法行動的所謂「理由」，都只是掩飾惡行的藉口，誤導思想，甚至令人身陷法網，只有透過理性溝通，逐步解決問題，香港才有出路。。

教育局早前指，由6月中至11月初，已就106宗與近期社會事件有關的教師專業操守個案展開調查，初步已完成60宗個案調查，當中約30宗初步成立，「正考慮應作出的懲處。」楊潤雄在信中指，會根據《教育條例》嚴肅跟進每宗涉及教師專業操守的個案，不論是失德或是違法行為，若情節嚴重，教育局會考慮取消有關教師的註冊。同時，教師更可能需要為其違法行為承擔法律責任。

重申學生不應在校內罷課、拉人鏈​

楊又重申，「學校是學習的園地，而不是政治角力的場所」，學生不應在校內舉行或參加宣示政治立場的活動，包括罷課、唱歌、喊口號、拉人鏈等活動，或派發政治宣傳物品。他指，學生在學期間，需接受校長和老師的指導及遵守校規，所有在校內舉辦的活動都必須先徵得校方批准；如學生穿上校服行為不檢，會污損校譽，穿上校服參加校外政治活動，會令人誤會這些活動代表學校其他師生的立場，並不適宜。學校會按既定的訓輔機制，嚴肅處理違反校規的事宜。