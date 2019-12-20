【DQ覆核】終院判刑重申　法庭無權裁非妥當當選的人保留議席

香港眾志周庭及劉頴匡去年被選舉主任取消參選資格（DQ），未能參加同年的立法會補選。兩人分別提出選舉呈請，並獲判勝訴。而在補選中獲勝的區諾軒及范國威被裁定非妥當當選，區和范早前向終審法院上訴，但終院於本周二拒批上訴許可。終院今(20日)頒下判詞，解釋理由，並強調，法庭處理選舉呈請時，是考慮當選人非妥當當選。法庭無權因政治因素，讓一個被裁定非妥當當選的當選人，可保留議席。

區諾軒及范國威均要求終院釐清，在選舉主任被裁定不合法撤銷候選人的資格，而法庭宣告當選無效前，應否考慮當選人是否代替被撤銷候選人出選。

區諾軒稱他是周庭的「Plan B」，又指事件只有選舉主任犯錯，但投票向區的選民亦付上代價。區認為，這並非相關法例的立法原意。而范則指，在民主派陣營的初選中勝出。雖然劉未有參加該次初選，但兩人同屬民主派陣營。

惟終院法官在判詞指出，周庭和劉頴匡的選舉呈請中，兩人均在誓章中要求法庭頒令，區和范當選屬不妥當。同時，區和范在周和劉的選舉呈請中保持中立，未有參與。判詞中又指，區諾軒和范國威的說法，未有呈證的證據去支持。

判詞續指，法庭只是考慮當選人是否妥當當選，但無權因政治因素，例如區和范的說法，讓一個被裁定非妥當當選的當選人，可保留議席。

案件編號：FAMV 307、324/2019