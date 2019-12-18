【DQ覆核】葉劉不贊成補選　指任期短不值得、太多選舉令社會疲倦

香港眾志周庭及劉頴匡去年報名參選立法會補選，遭選舉主任取消參選資格，兩人其後提出選舉呈請，今年9月獲判勝訴，不過法院同時裁定從補選中勝出的民主派區諾軒及范國威「非妥為當選」。終審法院昨（17日）拒絕向區諾軒及范國威批出上訴許可，二人即時喪失立法會議員資格。 新民黨主席、行會成員葉劉淑儀認為，本屆立法會任期只餘下十個月，料七月休會，扣除農曆新年和三月北京「兩會」，如果補選產生的新議員只有兩、三個月任期，不值得浪費公帑進行補選。但若政府決定補選，新民黨和公民力量會考慮派人參選。

葉劉淑儀認為，若經補選產生的議員只有兩、三個月任期，做法浪費公帑，故不贊進行補選。（吳倬安攝）

澳門回歸慶典 林鄭率團未邀行會成員 葉劉：我哋都好忙

根據《立法會條例》第35條規定，立法會秘書必須在知悉立法會議席出現空缺後21天內，藉憲報公告宣布立法會議席出現空缺。根據《條例》第36條規定，選管會必須在立法會秘書宣布議席出空缺後安排補選，不過不得在立法會現屆任期結束前的四個月內舉行，即補選必需在2020年5月31日前舉行，但法例並無規定補選需於刊憲後的特定時間舉行

葉劉淑儀認為，不值得為兩個出缺議席補選。她指，農曆新年即將來臨，去年「三一一」補選「撞正」兩會，情況「好尷尬」，又指一旦補選就要找學校作投票站。

葉劉淑儀又說，若經補選產生的議員只有兩、三個月任期，做法浪費公帑，又指：「太多選舉對社會、令我哋（香港人）好疲倦，將政府、政黨要將精力放喺選舉，而唔係建設香港、經濟發展措施。」

被問到若政府決定補選，新民黨和公民力量會否分別派出戰港島區和新界東，葉劉淑儀表示會考慮派人參選。

國家主席習近平今天抵達澳門，並於後日出席澳門特首就職典體，有報道指，特首林鄭月娥率團赴澳的名單中沒有非官守行會成員，部分成員對此感不滿。身兼行會成員的葉劉被問及有關問題時稱，二十年前她以保安局局長身份出席澳門回歸儀式，對是次不獲邀「無意見」，又指「我哋都好忙」。