南昌街社會房屋下年第二季入伙　東華三院營運　二人單位佔四成

本港房屋問題嚴峻，社聯於南昌街的首個組合社會房屋項目今日（20日）進行組裝儀式，預計可於2020年第二季落成，提供89個單位，料可供154至156人居住，以二人單位最多，佔逾40%。 項目由東華三院承辦，租約為期兩年，目標對象分別為三人核心家庭、單親家庭及單身人士。

社聯於南昌街的首個組合社會房屋項目今日（20日）進行組裝儀式。（資料圖片 / 張浩維攝）

社聯於南昌街的首個組合社會房屋項目今日進行組裝儀式，為一幢樓高4層的組合社會房屋。項目提供89伙單位，當中包括35個面積為130平方呎的一人單位、39個約為179至224平方呎的二人單位、13個約為292平方呎的三人單位及兩個無障礙單位。項目料可容納154至156位市民，租約年期為兩年。

項目由東華三院營運

項目交由東華三院營運，將計劃命名為「南昌共活」，以「共享經濟」為服務理念。當中建立「共物館」，建立手機應用程式作「以物易物」的用途。此外，東華三院亦發展「南昌共侍」及「南昌共時」計劃，分別讓居民參與義工服務及鼓勵他們累積服務時數換取生活物品。計劃亦有建立「儲蓄配對」計劃，讓住户每月儲200元，如他們於兩年後的儲蓄達4,800元，可獲東華配對4,800元作為應急基金。

羅致光：無信心50億基金於本年度通過

運輸及房屋局局長陳帆稱以組合屋技術興建，加快建築速度。他又稱項目創造歷史，為首個於私人土地上興建的社會房屋。他說，政府會於覓地建屋同時，推動過渡性房屋的發展。勞工及福利局局長羅致光稱，沒有信心50億的過渡性房屋基金能於今個立法年度通過，又稱相信只有交予非政府機構興建才能於2至3年內完成，若由政府負責至少須時8至10年。