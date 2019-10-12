【施政報告2019】社會房屋計劃兩周年　社聯倡政府加碼興建組合屋

本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間高達5.4年，不少基層市民被迫屈居於狹窄的劏房。政府於2017年推出「社會房屋共享計劃」，由社聯牽頭募集舊樓單位，裝修改建後轉交社福機構營運。計劃推展超過兩年，至今共提供約618伙單位。 回望過去兩年的工作，社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑坦言，單靠改建現有樓宇難以滿足需求，僅屬輔助角色。他認為，長遠而言，過渡性房屋應以興建組合屋為主軸，惟政府應增加參與度，減輕非政府機構的負擔，並同時加快建屋速度及提高供應量。

何俊傑認為，過渡性房屋日後的主力供應為以組合屋方式興建。（鄭子峰攝）

「社會房屋共享計劃」於2017年9月推出，由社聯負責募集及翻新私人單位，並交由各個社福機構負責營運。合資格的租戶可以較低的租金租住單位，惟需要與他人共住。計劃至今已有13個項目，提供約618伙單位，共交由9個機構負責營運。當中住戶以中年人或年輕人為主。此外，社聯現時共有3個組合屋項目，分別於深水埗南昌街、深水埗欽州街及葵涌業成街，料共可提供約449伙單位。

興建組合屋關鍵在覓閒置地

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑稱，改建現有單位作社會房屋有一定困難，包括裝修成本、難以募集大量單位等，於供應量上只能作輔助角色。他認為，未來過渡性房屋的供應主軸應透過於閒置土地上，以組合屋方式興建單位。

社聯深水埗南昌街組合屋項目料將於年底接受申請。（資料圖片）

社聯首個組合屋、於南昌街的項目將於今年底接受申請，料於明年落成。何俊傑稱，過程中有不少阻滯，如審批預製組件需時近半年，當中經過反覆調整以符合防火要求。此外，政府現行規定未必適合組合屋的實際所需，他舉例指政府規定日間運送的組件寬度不能多於2.5米，惟相關標準對住用單位而言未必合適。

現時過渡性房屋幾乎交由非政府機構全數負責，由建築、申請到營運均一手包辦，何俊傑坦言未必每個機構有能力承擔，他認為由運房居牽頭的過渡性房屋專責小組，多流於收集意見的角色，往往未能協助各個營運機構達成共識。

截至今年6月，已公佈的過渡性房屋項目一覽表。（運房局網站）

何俊傑建議政府應加強專責小組的功能。（鄭子峰攝） 專責小組功能應加強 何俊傑建議政府應加強專責小組的功能，如負責物色閒置用地，評估可用土地的數量，並協調各個政府部門的工作。同時，應該就建造組合屋製定一套準則，並按照內容就現行規定、法例等拆牆鬆綁。對於有消息指政府或成立社會房屋企業，他對此表示贊同，並希望能透過中央化統籌方式，一方面降低採購成本，更能夠更有效地搬遷組合屋組件，以加快推出單位及增加過渡房屋供應量。

事實上，社會房屋於外國並非新鮮事，何俊傑過往曾到訪英國、荷蘭等地視察，當中於英國倫敦的社會房屋，一般交由物管公司管理，若出現生活問題才將個案轉介予社工跟進，導致住戶與鄰近社區不時出現爭執，更衍生賭博、吸毒等社會問題。反觀香港的做法，社會房屋項目均交由負責營運的社福機構主動提供社區服務，甚至促進鄰睦關係，何俊傑形容此做法為本港社會房屋的一大特色，是不能缺少的一環。

現時本港的過渡性房屋項目主要分成三大類：改建現有樓宇單位、新建過渡性房屋、改建整幢建築物。截至今年6月，在已公布的項目內共可提供約1390伙單位。

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