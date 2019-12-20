新巴城巴申加12%　董事總經理：紅隧11月封閉　客量跌逾一成

新巴城巴今年8月提出加價12%，仍有待審批。立法會交通事務委員會今日（20日）召開會議。運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘指，今年1月新巴城巴獲批加價9.9%後，財務狀況略為紓緩但仍欠理想，故再次提出加價申請以免情況持續惡化，不利巴士營運及發展。 多名立法會議員關注加幅過高，認為現時本港經濟環境不佳，促巴士公司暫緩加價，並提供月票及轉乘優惠予乘客共度時艱。城巴及新巴董事總經理鍾澤文表示，巴士公司曾評估上述優惠，但認為月票收入損失將大於提升乘客量，而轉乘優惠涉及問題複雜，故未有推出。

新巴城巴今年8月提出加價12%，多名立法會議員認為加幅過高，加上現時經濟環境不佳，市民未能承擔加幅。（資料圖片）

兩巴18/19蝕1.6億

城巴及新巴董事總經理鍾澤文表示，新巴城巴今年1月獲批加價，惟該申請於2017年8月提出，其加幅並不足以抵銷期內工資及油價升幅，柴油價格以及車長工資加幅較2017年分別上升27%及25%。

加上近年鐵路競爭、交通阻塞須投放更多資源以提升服務水平，以及未有預計社會運動持續，新巴城巴整體乘客量下跌逾兩至三成，倘車費水平不變虧損情況將持續惡化。而2018至19年度城巴及新巴已錄得8,883萬及7,119萬元虧損。

人民力量立法會議員陳志全指，有市民倡議「罷搭黨鐵、轉搭路面交通工具」，問及為何乘客量仍會下跌。鍾澤文表示，9月及10月乘客量的確有輕微增幅，惟11月紅隧封閉後對新巴城巴影響甚大，故城巴及新巴在該月的乘客量分別下跌近10%及13%。

運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘指新巴及城巴今年初加價後，財務狀況略為紓緩但仍欠理想。（資料圖片）

議員反促暫緩加價共度時艱

多名立法會議員表示，巴士公司應與市民「共度時艱」暫緩加價，讓社會恢復平靜、經濟回穩才提出加價。議會陣線立法會議員朱凱廸及民建聯立法會議員周浩鼎亦分別建議，推出月票、聯營巴士轉乘優惠以減輕交通支出負擔。鍾澤文則指，巴士公司曾經評估推出月票，但認為收入損失大於提升客量，故無意推出月票；轉乘優惠亦曾與其他巴士商討，惟牽涉不同問題，且幅蓋路線不同，故稱「唔係咁容易傾到」。