【新巴城巴加價】新票價今日實施　大西北通宵路線加得最多

新巴及城巴在前年8月向運輸署申請加價，行政會議早前已拍板通過城巴及新巴分別加價7%及5.6%，新票價在今（20日）日起生效。 當中約有超過九成的城巴和新巴路線，不受加價影響或每程加不超過1元；不過，有一成的城巴路線及3.3%的新巴路線，加多過1元；其中城巴的969線加價達1.5元。九巴與兩巴聯營的171線票價加幅亦達7.21%。而加價幅度最大的則是通宵線，例如城巴來往天水圍市中心及銅鑼灣的N969和來往銅鑼灣摩頓台及屯門龍門居的N962，每程加逾2元。

行政會議早前已拍板通過城巴及新巴分別加價7%及5.6%，新票價在今（20日）日起生效。（資料圖片／盧翊銘攝）

在今次的加價中，約有九成的城巴路線及97%新巴路線，將不受加價影響或每程需多付不超過1元。不過約有一成城巴路線，及3.3%新巴路線，每程需要多付1元以上。

至於九巴方面，約94%的九巴乘客不受影響，而約有6%的九巴乘客則會每程多付0.2元或以上，主要因與兩巴的聯營路線加車費。

（香港01美術製圖）

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屯門至深圳灣B3線 每程僅加$0.8

新票價實施後，城巴由天水圍開往銅鑼灣的969線加價1.5元，由21.4元增至22.9元，加幅達7%；來往屯門碼頭及深圳灣口岸的B3線，則由現時的11元增至11.8元，加了0.8元。

而新巴方面，港島區來往嘉亨灣及赤柱炮台的14線，由目前的8.9元加至9.4元，加價達0.5元；來往將軍澳清水灣半島及蘇屋的796C線，則由現時的7.9元增至8.3元，加幅達5%。

另外，與兩巴聯營的九巴過海線亦因而加價，包括來往荔枝角及海怡半島的171線，由現時的11.1元增至11.9元，加了0.8元，加幅達7.21%

不過，要數加幅最大的路線則是部分通宵路線，當中城巴來往天水圍市中心及銅鑼灣的N969，由現時的32.2元增至34.6元，加了2.4元，屬加得最多的路線，加幅達7.45%。而來往銅鑼灣摩頓台及屯門龍門居的N962，亦由現時的28.3元增至30.4元，加了2.1元，加幅為7.42%。