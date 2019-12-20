中大夏鼎基運動場、二號橋山埃含量低於標準　下周一重開環迴東路

中大二號橋位置上月中成為衝突戰場，警方曾發射逾千枚催淚彈驅散示威者。校方今日公布第三批校園環境檢測結果，11個泥土樣本包括曾被「中彈」的夏鼎基運動場、二號橋等，其俗稱山埃的總氰化物含量遠低於環保署指引，反映泥土的山埃含量水平並不顯著，對健康的危害是微不足道。另外，校方亦公布在二號橋位置採集的7個空氣樣本，及5種催淚氣體殘留物含量測試結果，全部均亦遠低於標準。 校方指，由於第一批至第三批的檢測結果皆符合安全標準，大學已經開始清理及重修原本圍封的環迴東路一帶路面，下星期一（23日）開放使用。

校方今日公布第三批校園環境檢測結果，總括所檢測污染物在上述泥土、空氣樣本及殘留物含量之數值，對健康的危害是微不足道。（資料圖片）

中大早前委託獨立認可實驗室於不同時間在校園不同地點，抽取空氣、水質及泥土樣本，並送往化驗，今日公布第三批環境檢測結果。

11個泥土樣本包括夏鼎基運動場、二號橋等，平均每公斤泥土，含低於1毫克的總氰化物、即俗稱山埃，遠低於由環保署《按風險釐定的土地污染整治標準的使用指引》中，每公近泥土含4,900毫克山埃含量的參考水平。

另外，化驗團隊亦在二號橋附近較受影響的地點，採集7個室內和室外的空氣樣本，檢測二噁英、總多氯聯苯及多環芳香烴污染物含量，結果顯示遠低於各個國際指引的參考水平，亦屬於香港環境空氣監測所錄得的數值範圍之內。

至於5種催淚氣體殘留物含量之檢測結果，亦測試參數都遠低標準的最低數值。校方指，總括所檢測污染物在上述泥土、空氣樣本及殘留物含量之數值，對健康的危害是微不足道。