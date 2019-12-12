【催淚彈】中大二號橋、夏鼎基運動場泥土樣本　二噁英含量無超標

警方上月在中大爆發激烈衝突，發射逾千枚催淚彈，令師生關注校園環境安全。中大今日（12日）公布第二批校園環境檢測結果，13個泥土樣本，包括激戰地「二號橋」的三個抽樣，其二噁英含量均遠低於環保署指引。至於曾「中彈」的夏鼎基運動場，校方曾採集一個含有黑色煙熏物質的泥土樣本，結果顯示二噁英的含量相比其它樣本高，但仍相等於使用指引中參考水平大約十分之一。

警方上月在中大爆發激烈衝突，發射逾千枚催淚彈，令師生關注校園環境安全。（資料圖片）

第二批校園環境檢測結果今日公布，今次首度公布衝突場地「二號橋」的三個泥土樣本，結果顯示，三處泥土每克二噁英含量為0.0039毫微克，至0.00057毫微克，低過環保署每克含1毫微克二噁英標準。

連同上述三個泥土樣本，整體12個泥土樣本，包括來自夏鼎基運動場，每克的二噁英含量為0.0037至0.0059 毫微克，遠低環保署發出的《按風險釐定的土地污染整治標準的使用指引》中訂立的數值，中大認為，反映二噁英含量水平並不顯著，化驗結果與距離2號橋較遠位置的泥土樣本相若。至於其它污染物如總多氯聯苯、多環芳香烴的化驗結果，12個泥土樣本都遠低於環保署指引。

11月12日下午，警察衝入中大拘捕多名示威者，有示威者跑進夏鼎基運動場，並在門口燃燒跳高軟墊，冒出大量濃煙。（資料圖片/梁鵬威攝）

校方另外公布一個含有黑色煙熏物質的泥土樣本（S8），樣本曾在夏鼎基運動場裡被火燒焦的墊褥附近採集。測試結果顯示二噁英的含量相比其他泥土樣本為高，但仍相等於使用指引中的參考水平大約十分之一。

中大估計，這個略高的數值可能是由燃燒塑膠或墊褥的塑料部分引起。至於其他測試參數例如總氰化物、總多氯聯苯和多環芳香烴，它們的含量遠低於遠低於在相關參考文件所規定的最低數值。

校方亦公布賽馬會研究生宿舍（一座）的兩個水樣本，化驗結果顯示兩個水樣本每升二噁英含量介乎4.6至4.7皮克。根據美國國家環境保護局建議的飲用水標準，兩個水樣本二噁英含量並不顯著。其他測試參數例如總氰化物、總多氯聯苯和多環芳香烴，它們的含量遠低於在相關參考文件所規定的最低數值。 中大認為，以上所有污染物在泥土和水樣本的含量對健康的危害不顯著。