何栢良指50至64歲疫苗接種率僅7%　促政府設督導委員會應對流感

本港將踏入冬季流感高峰期。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）在商台節目表示，預料最快在聖誕節後或明年一月初，本港將踏入冬季流感高峰期。何栢良指，資助市民接種疫苗及到校打針計劃有助提升疫苗接種人數，但中年至較年長人士疫苗接種率仍偏低，50至64歲人士接種率僅有7%，認為政府需考慮推出便利長者打針的措施。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）稱，因本星期本港氣溫和濕度較反覆，預料最快在聖誕節後或一月初，踏入冬季流感高峰期。

何栢良又指，公立醫院空間和設施不足，環境擠逼，通道之間時常放滿臨時病床，導致他前往護士站時，亦常發生人碰人的情況。他又指，基層醫療配套不足，令病人只能到公立醫院求醫，亦是公立醫院爆滿的原因之一。

倡常設預防督導委員應對流感

何栢良提及，資助市民接種疫苗及到校打針計劃有助提升疫苗接種人數。到校打針計劃，令小學生的流感疫苗接種率，由以往的16%，提升至現時的57%，幼稚園學童接種率亦由約15%，升至37%。惟較長人士流感疫苗接種率仍較低，50至64歲人士接種率僅有7%，認為政府需考慮推出便利長者打針的措施。何栢良建議，政府成立常設預防督導委員會，並由官員、學校代表、市民組成，以處理預防流感的問題。

何栢良指，部份市民對接種疫苗有誤解，他提醒，由流感引致的腦病變並無特效藥可治療，接種流感疫苗是最有效的預防方法。