【冬季流感】病毒不活躍惟病房佔用率高　何栢良：是政策的慢性病

衞生防護中心今天（19日）出版最新一期的《流感速遞》，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度仍處於低水平，流感病毒的百分比為3.14%，低於9.21%的基線水平。 雖然本港仍未進入冬季流感高峰期，但不少公立醫院的內科病房已迫爆，病床佔用率超過120%。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，病房迫爆是「政府政策的慢性病」，每年最少有半年時間，公院內科病床入住率超過100%，而過去一、兩年的流感高峰期期間，病房佔用率更超過140%，「流感少少唔好彩，被政策賴上去。」

《流感速遞》最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度仍處於低水平。政府呼籲市民盡早接種疫苗。 （資料圖片）

《流感速遞》最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度仍處於低水平。呼吸道樣本中檢測到季節性流感病毒的百分比為3.14%，低於9.21%的基線水平；公立醫院流感相關入院率為 0.10(每一萬人口計)，低於 0.25 的基線水平。

在12月8至14日期間，衞生防護中心錄得 6 宗在學校/院舍發生的流感個案，共影響 34 人；亦錄得3宗流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，其中1人死亡。而在12月15至18日，就有7宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響39人；亦有1宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，該個案為一名7歲男童，患上丙型流感，併發短暫性腦病變，他沒有接種本季流感疫苗。

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何栢良表示，病房迫爆是「政府政策的慢性病」。 （資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在港台節目《千禧年代》表示，現時流感相關數據仍處於低水平，料本港在明年一月初進入流感高峰期的機會較大。對於公院病房現時已經非常爆滿，他就認為問題是「政府政策的慢性病」，他指每年最少有半年時間，內科病床入住率超過100%，過去一、兩年流感高峰期期間，病房佔用率更超過140%，在病人角度來說是慘不忍睹，「流感少少唔好彩，被政策賴上去。」

病房空間也不足，做事沒有效率，成效事倍功半

他續指，病房爆滿是因設施配套做不好，他認為即使現時可立刻聘請到數千名醫護人員，即每個病房增加二、三十名醫護，病房空間也不足，做事沒有效率，成效事倍功半。他補充，病房佔用率達100%以上已成常態，相關數字更經修飾，實際上可能更要增加10至20個百分點，才能更加反映實況。

另外，何栢良指，本港過去五年各組群接種流感疫苗的比率有明顯上升，政府公布5年前約有50萬人接種，而今年已有逾100萬人，上升了一倍，他認為主要因政府花了更多資源去提供資助，令市民可以免費接種。不過，他認為要達到有七成高危組別接種比率，需要有250萬人接種，目前距離這個指標仍有很遠的路，「雖然有好大進步，但應該做嘅嘢，做得唔夠快。」他指政府去年用了1.6億元提供疫苗資助，希望未來每年用5億元，相信有助提升接種率。