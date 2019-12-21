【12.21尖沙咀】示威者海港城入大家樂斟水　食客驚慌捧餐跑離

反修例示威持續逾半年，今天（21日）再有網民發起聖誕版「和你Shop2.0」，號召示威者下午到尖沙咀海港城聚集，唱歌、張貼文宣、宣傳工會、到被針對店舖排隊取籌等。 下午2時許，有示威者進入場內大家樂不斷斟水，部分在大家樂內用餐的市民感到驚慌，有一名女士更在匆忙期間捧着食物及餐盤衝出大家樂。記者現場所見，該女士的餐盤上有叉燒瀨粉、燒味飯等，她一度捧著食物進入出售內褲的CALVIN KLEIN ，未知她是否因尷尬及慌張而希望躲在裏面，但就被店員著她離開，她其後不知所措地步出該店。 另外，一批示威者到美心旗下星巴克示威時，顧客立刻離開該店四散，店員也暫停手上工作及暫時停業；美心集團旗下的千両就隨即落閘，但店內仍有客人繼續用餐。

部分在大家樂內用餐的市民感到驚慌，有一名女士更在匆忙期間捧着食物及餐盤衝出大家樂。 （梁煥敏攝）

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約30名戴上口罩的黑衣示威者在下午2時半左右，開始在海港城內唱《願榮光歸香港》、叫「光復香港，時代革命」、「我要買名牌！」等口號，期間曾進入大家樂不斷斟熱水，部分在大家樂內用餐的市民感到驚慌，記者就在商場通道範圍見到有一名女士捧着大家樂的食物及餐盤，神色匆忙。該女士的餐盤上有叉燒瀨粉、燒味飯等，她一度捧著食物進入出售內褲的CALVIN KLEIN ，未知她是否因尷尬及慌張而希望躲在裏面，但就被店員著她離開，她其後不知所措地步出該店。這次是繼本周日太古城大家樂被針對後，再有示威者進入大家樂分店。

美心千両落閘 顧客留內

另外，有示威者欲到星巴克抗議時，星巴克內的顧客急忙離開該店，店員也暫停手上工作及暫時停業，並離開櫃枱，示威者高呼叫顧客不要離開。星巴克一度重新營業，但再有示威者到來，店員棄守，到近傍晚再有示威者到來，將雪櫃的數個蛋糕取出後離開，任由食物暴露空氣中。

同是美心旗下的壽司店千両，在示威者到來時隨即落閘及關掉取票機，但店內仍如常營業，有客人繼續用餐。

商場內部分商店如Zara也一度暫停營業及落閘，有示威者將訴求標語貼在公仔身上。

12月21日，海港城「和你shop」，有示威者到大家樂裝水，之後離開。（梁煥敏攝）

The Coffee Academics成新針對目標

示威者又進入The Coffee Academics，指其老闆有紅色背景，幾枱顧客相繼離開，示威者隨即離去。The Coffee Academics主席及創辦人廖偉芬，是香港廖氏銀行世家的第三代，廖烈正與湯慧靄之女，其集團咖啡店與星巴克與太平洋，並列香港三大咖啡集團。現場有示威者指她是「團結香港基金太子女」，網上資料顯示她是該會眾多顧問之一。

示威者一度進入The Coffee Academics呼籲抵制。（梁煥敏攝）

另外，有數十名便衣警員在海港城內監察活動，期間有警員突然跑向Adidas，但未有任何行動。