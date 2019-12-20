【12.20．大埔】O記行動遇青年開真槍　凌晨PTU「掃街」尋彈頭

大埔晚上發生開槍事件，初步消息指便衣警拘人期間，有疑犯開槍，一名男子被制服，現場遺下一把黑色懷疑手槍及一枚懷疑彈殼。警員制服男子期間，一度被在場市民包圍及要求要求出示委任證，其間有人衝前及雙方出現推撞，軍裝警員及多名防暴警到場驅散，其間曾噴射胡椒噴霧。 【04:15】被捕青年遭黑布蒙頭，帶走調查。 【02:30】大批PTU警員於現場搜證及尋找彈頭。 【02:25】警方交代開槍案時指，被捕19歲青年牽涉去年一宗藏槍案，因違反保釋條件，警方遂根據情報展開行動，案發後亦在疑犯單位檢獲AP-15步槍、P80半自動步槍及逾250發子彈，相信與反修例運動有關。但疑犯於反修例前、後的槍械用途，警方表示是情報主導，且一年前案件已進入司法程序，不便多講。 【01:37】大埔及將軍澳，仍然有示威者聚集及叫嚚，防暴警繼續戒備。 【01:10】警方表示，凌晨2時交代有關開槍案案情。 【00:53】警員在開槍案現場搜證，有懷疑槍械及子彈被排於地上。 【00:45】大埔中心巴士總站對開，疑有警員曾發射海綿彈。 【00:40】「一哥」鄧炳強及麥展豪離開大埔開槍案現場。 【00:35】將軍澳尚德對開一帶有人聚集，防暴警到場戒備。 【00:12】警務處處長鄧炳強抵達翠屏花園開槍案現場，並聯同較早前已到達的新界北總區指揮官麥展豪，進入停車場了解。

【23:58】現場疑有人高處擲物，警方發射催淚彈，並高舉橙旗。



【23:56】防暴警不斷要求示威者後退，聚集人士一度後退至馬路位置，即使當時為行人紅燈，防暴警仍要求他們繼續走出馬路退後。



【23:48】大埔賡場對開警民繼續對峙，候任大埔區議員（大元選區）區鎮濠到場協調。



【23:37】大埔廣場地下位置防暴警員高舉黑旗並向後退，在場仍有不少人士向警員指罵。

【23:30】大埔候選區議員、熱血公民黃兆健表示，當時於大埔中心巴士站對開有不少街坊聚集，防暴警員當時進行驅散，黃兆健指自己在場監察其間，警方粗暴將他撞倒及制服，其後於登記其身份證及搜查其背囊後放行，他並未有受傷。



【23:10】防暴警員一度將防線推進，在場有人士向警方指罵，雙方對峙，有防暴警稱「邊個過嚟打邊個」，其間疑有人向警員掟磚，防暴警員一度舉槍。



【23:00】大批市民於現場對面行人路聚集，有人向警員指罵，警員要求在場的大埔候選區議員、熱血公民黃兆健離開封鎖線，其後有市民上前於斑馬線位置理論，警方其後一度舉起藍旗警告。其後現場懷疑有人投擲物件，警方舉黑旗施最少兩發催淚彈。

警方施放最少兩發催淚彈。（孔繁栩攝）

大埔晚上爆發衝突，網上片段拍得於安慈路3號翠屏花園對開，兩名懷疑便服男警將一名男子制服在地，另外最少兩名男子在場戒備，其中有人以圍巾蒙面，在場市民包圍數人，質問「係咪警察」，其中一名男子回應「我係香港警察」，隨即被市民要求出示委任證，一名疑便衣警稱「第一我無蒙面，第二我已經出示咗委任證，其他人唔需要再出示」，其間有人衝前及雙方出現推撞，軍裝警員及多名防暴警到場驅散，其間曾噴射胡椒噴霧。

有市民於現場發現路上遺下一枚懷疑彈殼，有區議員亦拍得現場遺下一支黑色懷疑手槍。初步消息指，事發時有便衣警員到場拘人期間，懷疑有疑人開槍。大批警員現正封鎖現場調查，有防暴警員配備AR15長槍。

警方：拘捕行動期間疑犯向警開一槍

警方Facebook指，晚上警方在大埔翠屏商場附近進行拘捕行動期間，有一名男疑犯向警察開了一槍，警方在現場制服一人，並撿獲一枝疑似槍械。警方正封鎖現場作出調查，呼籲市民需留意現場最新情況，如非必要，不要前往該區。

防暴警員與在場人士對峙。（孔繁栩攝）