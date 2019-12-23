【聖誕節】佳節後醉酒每日有十多宗入急症室　醫生教紓緩酒後不適

聖誕節將至，不少人也會趁假期參與派對，與好友歡聚一堂。醫院管理局急症科統籌委員會主席徐鍚漢提醒公眾，享樂之餘也須注意健康，以免樂極生悲。 徐錫漢特別指出，節日的醉酒送院個案會明顯上升，當中大部份人也是出現酒精中毒，甚至會構成生命危險。他呼籲市民，「飲到暈暈哋、塊面紅紅、有啲醉意，就好適可而止。以下他會講解酒後處理及有關謬誤。

醫院管理局急症科統籌委員會主席徐鍚漢提醒公眾，聖誕節享樂之餘也須注意健康。（李恩慈攝）

酒精總是派對良伴。徐鍚漢稱，每逢萬聖節、平安夜、除夕等節慶日子，每天會有十多人因醉酒被送入急症室，當中大部份人也是深度昏迷。他表示，人們容易受情緒氛圍及朋輩壓力影響，「唔覺意就飲多咗。」醉酒症狀小則頭痛、鬧事、嘔吐；嚴重的話可引致急性酒精中毒，陷入深度昏迷，需要接受插喉以維持正常呼吸脈搏，甚至需接受洗血以加速分解體內過多的酒精。他又憶述，曾經遇過一些難忘的個案，一名男子因醉酒嘔吐，期間嘔吐物進入氣道，誘發吸入性肺炎，命懸一線。另外，瑪麗醫院曾經接收一名病人，因醉酒引發心律不正，送院後心跳停頓，返魂乏術。他呼籲大眾喝酒應節制，「暈暈哋、塊面紅紅、有啲醉意，就好適可而止喇。」

1. 酒後不適該如何處理？ 徐錫漢建議，「搵個地方瞓低，用熱毛巾敷下額頭，注意好保暖，飲少少熱水」，便能紓緩酒後頭暈、頭痛症狀。至於睡醒後宿醉，出現頭痛、噁心、疲勞、焦慮等情況，徐建議相關人士喝熱茶緩解症狀；如頭痛情況嚴重，可考慮服用普通止痛藥。

聖誕節將至，不少人也會趁假期參與派對，或到酒吧與朋友把酒言歡。 （資料圖片）

2. 飲酒可以暖身？ 坊間有說法稱，天氣寒冷應飲兩杯暖身。徐錫漢指出，喝酒可令血管短暫擴張，但身體漸漸散熱時會喪失熱量，效果適得其反，甚至有機會引發低溫症。

3. 飲茶可以解酒？ 酒後以茶解酒亦是不少人的做法。徐錫漢稱，人體分解酒精的速度「係一條直線」，茶並不能使其加速，不過熱茶能紓緩酒後不適感。他笑言：「千祈唔好諗住飲完酒灌茶灌水就過到酒精測試！」

徐錫漢忠告市民切勿因貪圖快感而試飲迷姦水。（李恩慈攝） 此外，徐錫漢忠告市民切勿因貪圖快感而試飲迷姦水，甚至混合其他毒品服用。他表示，迷姦水無色、無味、無嗅，飲用效果與嚴重醉酒相似，即昏迷6至8小時，期間大多會「斷片」。徐錫漢曾經接觸兩名年輕的外籍男子，他們混和迷姦水、可卡因及興奮劑服用，導致中毒。二人陷入深度昏迷，清醒後更患上吸入性肺炎，需要在深切治療部留醫。 不少港人趁假期四出旅遊，又要注意健康風險。如市民計劃在假期外遊，徐錫漢提醒，應密切留意目的地的傳染病情況，尤其在東南亞國家容易感染登革熱；在中東國家較易染上中東呼吸綜合症。如旅行後出現發燒或呼吸道病徵，應盡快求醫，並向醫生報告外遊紀錄。