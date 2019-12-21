狂掃 AirPods Pro 做聖誕禮物？Apple 大節前夕斷貨致炒價創新高

數碼生活
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考慮到實用性、價格和對方的需要，AirPods Pro 可能是頭幾位適合當作聖誕禮物的產品。佳節最重要的環節，當然是交換禮物普天同慶，和朋友開 Party 可能都是送杯杯碟碟，大家惡搞一番就算。不過要送給另一半，或追求對象就不能馬虎。AirPods Pro 一類耳機實在不錯，但現在要買就不是那麼簡單了……

最佳聖誕禮物？

當大家都覺得送 AirPods Pro 是很好的聖誕禮物時，令 AirPods Pro 在聖誕前夕供不應求。根據 cultofmac 的報導，AirPods Pro 在美國大部分零售商都缺貨，行在街上要直接買到一部不是易事。當然本港的情況也差不遠，截稿前（21 日）在 Apple 官網上購入 AirPods Pro，最快要 1 月 24 日才送到，趕不上聖誕難道要新年才送？

Apple HK 官網購入 AirPods Pro，要 1 月 24 日才送到（官網截圖）

再次出現炒價

如果不想聖誕禮物到新年來才收到，其實有一個很簡單的解決方法，有錢就可以了。在 Amazon 和 eBay 等美國大量網購網站，不乏看到有貨的賣家以炒價出售。由原價 USD 249（約 $1,941），炒到 USD 349.95（約 $2,728），想在聖誕節前買到手就要食大約 $800 的炒價。

香港炒賣情況

在香港的網上買賣平台，也看到不少賣家放售 AirPods Pro ，當然也是以炒價出售。不過，炒賣情況沒有美國誇張，一手炒價落在 $2,200-$2,300 之間，和 AirPods Pro 當出售時的炒價差不多。筆者要提醒大家，從非官方或網上渠道買賣貨品有一定風險，要小心留意產品情況﹑有沒有單據和賣家信譽等。

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