【12.21】警方出新招　助理指揮官帶便衣警緊跟海港城示威者

反修例示威持續逾半年，今天（21日）再有網民發起聖誕版「和你Shop2.0」，號召示威者下午2時到尖沙咀海港城聚集，唱歌、到被針對店舖排隊取籌等。 不過，未到下午3時，就有示威者在商場內發現數名疑似便衣警員，當中包括油尖警區助理指揮官（刑事）警司曾仲斌，他也默認了警員身份。 記者在現場所見，商場不同角落都有疑為便衣警員的人，以數人一組的方式「行街」，不過由於他們大多戴有耳機，辨識度很高，示威者很快就辨認出一眾便衣警員。這些警員在身分曝光後，緊緊跟隨示威者，在商場不同樓層行走，有如一起「和你Shop」。 其後有人向警員撒狗糧，有便衣警員稱他亂拋垃圾，一度包圍他截查，當時加入包圍的便衣警員多達二、三十人，部分人身穿黑衣、戴黑色口罩，裝扮與示威者相似。

你哋（示威者）和平就得㗎啦！ 油尖警區助理指揮官（刑事）警司曾仲斌

+ 2

便衣警員被認出 示威者要求出示委任證

下午2時半左右，海港城內有約30名戴上口罩的示威者聚集，部分人身穿黑衣，他們高唱《願榮光歸香港》，並高叫「光復香港，時代革命」、「我要買名牌！」等口號。

不足30分鐘，就有示威者在商場內發現數名疑似便衣警員，有人更認出其中一人是油尖警區助理指揮官（刑事）警司曾仲斌，有市民向他們舉「心心」，又大呼「愛比暴力強，與警暴割席」，其後有人包圍數名便衣警，質疑他們身份，要求出示委任證，數人沒有正面回應質疑，但其後曾仲斌說了一句「你哋和平就得㗎啦！」似乎默認了警員身份。

下午4時許便衣警與示威者有一些碰撞，後便衣警亮出警棍，又以胡椒噴霧噴向在場人士。 （余俊亮攝）

+ 2

便衣警員對示威者亦步亦趨

記者在現場所見，商場不同角落都有疑為便衣警員的人，他們數人一組，如同一般市民般逛街，不過由於他們大多戴有耳機，示威者很快就辨認出他們是便衣警員。這些警員在身份曝光後，緊緊跟隨示威者，在商場不同樓層行走，有如一起「和你Shop」。實行人釘人，示威者到「藍店」或中資店舖，都有便衣警員在旁，今日示威者除了阻礙店舖營業，未有破壞店舖行動。

開始至1小時後一直相對「和平」，雖然示威者斥罵便衣警，但雙方未有衝突。直至一名蒙面黑衣少年向警員撒狗糧，有便衣警員指他亂拋垃圾，包圍他搜查，其後將他釋放，少年則與另一名示威者清理地上的狗糧。

示威者其後繼續「和你Shop」，而一眾便衣警員沒有離開商場，也曾截查部分在場人士，下午4時許便衣警與示威者有一些碰撞，後便衣警亮出警棍，又以胡椒噴霧噴向示威者。下午約5時，三名示威者與便衣警員口角，示威者稱警員「企晒喺到，阻住我行街」，警員回應道「我哋無阻住你，你鐘意行就行，叫口號就叫口號」，並稱戒備只為防止罪案。

至晚上6時許，現場傳出消息指，有便衣警員疑似試圖擎槍，在場人士與便衣警再次口角，有人被警員制服，不久後就有數十名防暴警員進入海港城，亦有警員發放胡椒噴霧，有市民「中椒」，需由急救員治理。不足30分鐘，防暴警員離開海港城，而大批的便衣警員就繼續逗留在商場內戒備。

油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌全日在場，被記者問為何防暴警員要進入海港城，以及為何要施放胡椒噴霧，他表示需時了解。