【冬季流感】明愛醫院內科佔用率錄123%　連續11日全港最「迫爆」

流感活躍度至今雖仍在低水平，惟醫院管理局公布的服務數據顯示，醫院服務使用率已近乎追上以往流感高峰期間的數據。 局方公布昨日（21日）的服務使用率，顯示有5, 327急症室求診人次，當中924人次需轉入內科，午夜時內科整體佔用率為107%，當中明愛醫院最高達123%，是連續第11日成為全港最「迫爆」的內科病房。 兒科方面，伊利沙伯醫院病床佔用率為106%，打破該院上周二（17日）的104%佔用率紀錄創今季新高。

明愛醫院內科佔用率持續高企，自12月11日起連續11日全港最迫爆。（資料圖片）

醫管局公布昨日的服務使用數據，全日有5, 327急症室首次求診人次，當中924人次需轉入內科，至午夜時內科病床整體佔用率為107%，16間有提供內科病床的醫院當中，有11間的內科佔用率均逾100%。其中明愛醫院最高，達123%，該院自12月11日以來，已連續11日位列內科佔用率最高的首位；伊利沙伯醫院的內科佔用率則排第二，達119%。

兒科病床方面的整體佔用率為72%，其中伊利沙伯醫院的佔用率最高，錄得106%，打破該院上周二的104%佔用率紀錄，創今季新高，該院亦是12間有兒科病床的醫院當中，唯一一間佔用率錄逾100%。